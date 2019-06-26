Столица России укрепляет позиции в глобальном инновационном рейтинге (Global Innovation Index): по итогам 2018 года она замкнула тридцатку инновационных городов мира. И во многом благодаря усилиям столичных инноваторов нашей стране также удалось закрепиться в топ-50 этого рейтинга.

Свое технологическое лидерство Москва подтверждает не только внутри страны, но и на мировом рынке. С организацией Московского инновационного кластера, цель которого - создать базу для прорывного развития всей страны, достижения столичных инноваторов станут ориентиром для всех регионов.

Некоторые уникальные решения, используемые в нашей стране и поставляемые на мировой рынок, не имеют аналогов. Сегодня расскажем о самых креативных из них.

Операция отменяется

На международной выставке по здравоохранению Arab Health 2019, которая прошла в конце января на Ближнем Востоке, на коллективном стенде Московского экспортного центра (подведомственной структуре департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы) была представлена и компания UNIM, специализирующаяся на новейших методах патоморфологии. Дебют молодой инновационной фирмы на представительном форуме оказался вполне успешным: заключено несколько контрактов с минздравом эмирата Дубай, намечена совместная работа с медицинскими центрами Индии и ЮАР.

Сегодня трудно поверить, что перспективная компания появилась на свет благодаря "несчастному случаю". Сотрудник спасательных служб Алексей Ремез однажды неудачно прыгнул с парашютом и сломал ногу. О прежней работе можно было забыть. Вопрос по Маяковскому "чем заниматься?" стал для него особенно актуален. И тогда знакомый профессор психологии посоветовал Алексею начать бизнес-проект в сфере здравоохранения.

"Парашют помог мне приземлиться совсем в другой точке", - шутит Алексей. Он с небольшой командой решил заняться развитием онкодиагностики и патоморфологии в Москве. Побывал во многих российских и зарубежных лабораториях такого профиля, перенимал опыт работы серьезных специалистов-диагностов. И со временем "влюбился" в это направление. "Как человек технический, я высоко оценил потенциал этой отрасли. Цена ошибки в диагностике онкологии колоссальна. Сегодня есть около тысячи видов онкозаболеваний. И по грустной статистике различных стран 30 пациентам из 100 ставят неверный диагноз. Поэтому мы решили усовершенствовать "дедовскую" технологию диагностики", - рассказывает Ремез.

Инновационные технологии позволяют снизить время на точный диагноз до 72 часов с момента доставки материала в лабораторию

Так, в 2013 году появилась компания UNIM. Опытный глаз врача, микроскоп - это хорошо, но надо внедрять цифровые технологии. Ведь оцифрованные данные позволяют подобрать для каждого пациента онлайн-консилиум врачей, которые разберутся и поставят точный диагноз даже в самых сложных случаях. Для упрощения и ускорения процедуры консультации в 2014 году в компании разработали SAAS-платформу для дистанционных консультаций - Digital Pathology. Первая же консультация через систему с зарубежным светилом заняла менее суток. Профессор высоко оценил качество изображения гистологического материала и удобство работы с ним. Сегодня данная платформа уже внедрена в работу нескольких лабораторий в России и за рубежом.

В декабре 2017 года компания открыла собственную лабораторию в технопарке "Сколково". Это первая гистологическая лаборатория в России, где каждое диагностическое исследование проводится в цифровом виде. К каждому случаю пациента привлекаются два и более эксперта, а также применяется междисциплинарный подход с целью исключения возможности постановки ошибочного диагноза.

При помощи единой лабораторной информационной системы, контролирующей все этапы обработки материала, и платформы дистанционных консультаций открывается возможность качественно создавать, хранить и удаленно консультировать оцифрованные гистологические препараты, результаты компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, обеспечивая мгновенный доступ к этим изображениям экспертному сообществу из любой точки мира. Инновационные технологии позволяют достичь минимальных временных затрат на точный морфологический диагноз - 72 часа с момента доставки материала в лабораторию.

Все гистологические стекла переводятся в цифровой формат и попадают в централизованную систему диагностики, а затем в онлайн-архивы.

Это базы данных, которые можно использовать в научно-прикладных целях. Любой врач имеет возможность в любое время получить доступ к отсканированным препаратам любого случая, а также задать вопросы специалистам, поставившим диагноз.

"Сегодня в команде 60 сотрудников. За плечами много событий, но первых пациентов мы помним по сей день, - рассказывает гендиректор UNIM Алексей Ремез. - В начале пути у нас были случаи с корректировкой диагнозов, которые в корне меняли стратегию лечения. Первой была женщина 40 лет с "нехорошим" диагнозом. Спасибо ее дочери, которая обратилась к нам для пересмотра гистологии. А ведь дата операции уже была назначена. Наш метод диагностики показал, что рака нет, есть доброкачественные изменения, которые не требуют оперативного вмешательства".

Благодаря уникальным решениям мы можем без лишней волокиты получить права или зарегистрировать автомобиль. В 2018 году только этими двумя госуслугами воспользовались почти 16 миллионов россиян

За свет ответит искусственный интеллект

В середине апреля глава Минэнерго России Александр Новак обсудил вопросы цифровизации электросетевого комплекса с руководством "Россетей", "ОЭК" и представителями разработчика программных решений - столичной компанией "Инфотех Груп". Министру представили возможности программно-аппаратных комплексов, которые уже работают в Объединенной энергетической компании и обкатываются еще в нескольких электросетевых организациях страны.

Один из них - внедренная в электросетевом комплексе Москвы система мониторинга и диагностики оборудования, которая благодаря применению технологии искусственного интеллекта (AI) обеспечивает раннее выявление дефектов и помогает запланировать мероприятия для предотвращения аварий.

"С помощью AI система обеспечивает эффективное взаимодействие человека и машины и интеграцию технологической инфраструктуры в бизнес-процессы предприятия, - объяснил директор направления "Энергетика" компании "Инфотех Груп" Даниил Гранкин. - Это позволяет повысить эффективность техобслуживания и ремонта и в итоге снизить затраты на эксплуатацию оборудования".

Российская IT-компания создает системы и сервисы для автоматизации отраслей промышленности, а также городского хозяйства, безопасности и охранной деятельности. В частности, в столице успешно реализован масштабный проект по автоматизации электросетевого комплекса. А совсем скоро, уверен Гранкин, за бесперебойную работу всех электросетей города будет отвечать искусственный интеллект.

Функциональность разработанных компанией решений полностью находится в ключе задач по импортозамещению программного обеспечения, используемого в стратегически важных отраслях и органах власти. Но планы московской IT-компании и не ограничиваются только столичным или российским рынком. Сейчас "Инфотех Груп" при поддержке Московского экспортного центра и департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы готовится предложить свои технологии на внешнем рынке. Так, уже одобрена заявка на участие в этом году в главной индустриальной выставке России - "Иннопроме". Ведь около 80 процентов ее посетителей - зарубежные специалисты, которые отслеживают свежие решения в сфере высоких технологий. "Мы уверены, что участие "Инфотех Груп" в выставке принесет компании первые экспортные контракты", - заявил гендиректор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев.

Не менее 350 тысяч нетрудоспособных россиян способны вернуться к активной жизни при помощи реабилитационного экзоскелета

Поднимая планку, двигаться вперед

В жизни человека, перенесшего ампутацию руки, происходят большие изменения. То, что когда-то выполнялось с легкостью, теперь сделать либо трудно, либо невозможно. И протез конечности в этом случае выполняет не только эстетическую функцию, но и - если он активный или бионический - помогает вернуть прежние навыки. С его помощью можно держать ложку, завязать шнурок, стучать по клавиатуре. Разумеется, такой протез руки должен отличаться многофункциональностью и надежностью.

Во всем мире, в том числе и в России, популярна продукция немецкой фирмы Ottobock, работающей на стыке медицины и робототехники. Именно на такой эталон стала равняться и российская компания "Моторика", когда основным видом деятельности выбрала изготовление активных и бионических протезов, а философией бизнеса - помощь людям, потерявшим руку, но не смысл жизни.

Конечно, в силу молодости - "Моторике" всего несколько лет - она пока может мечтать о всемирной славе, но в экспортном направлении компания работает поступательно. По слова председателя совета директоров Андрея Давидюка, продукция "Моторики" уже хорошо известна не только в России, но и Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Великобритании, Индии, Азербайджане, США. На недавней выставке Arab Health 2019 компания представила свои образцы на коллективном стенде МЭЦ под единым брендом Made in Moscow. "У наших экспонатов подолгу задерживались даже те, кому наша продукция не нужна, не говоря уже о тех, кто остро нуждается в таких протезах. Жизнь наших партнеров - так мы называем своих клиентов - кардинально меняется, когда мы начинаем сотрудничать, и это наша главная цель", - вспоминает Давидюк.

За годы работы фирма изготовила тысячу протезов: тысяча людей смогла вернуться к прежней жизни или сделать ее лучше и комфортнее. А на этот год "Моторика" замахнулась на 7 тысяч изделий. И команда уверена, что справится. "Мы каждый год поднимаем себе планку и всякий раз добиваемся успеха. Ежегодный рост у нас в 3 раза. В 2016 году продажи были на уровне 4,5 миллиона рублей, в 2017-м - 24 миллиона, в 2018 году - 60 миллионов. План этого года - 170 миллионов рублей", - раскрыл планы Андрей Давидюк.

Новым партнерам компания всегда предлагает дополнительные возможности и гаджеты. Например, здесь разработан пока единственный в мире протез руки со встроенным банковским чипом (совместный проект с одним известным банком и платежной системой). Человеку с таким устройством очень удобно расплачиваться в магазинах. Есть и протезы, где каждый палец управляется отдельно. "В общем, мы вместе движемся вперед", - резюмирует Давидюк.

Продукт на каждый день

Согласитесь, это круто, когда у ИТ-компании в клиентах 12 федеральных ведомств, включая МВД, минюст, минкомсвязь, Росздравнадзор и другие. Плюс региональные, в том числе правительства Москвы, Подмосковья и Магаданской области, а также десятки крупных компаний. Причем крупных настолько, что от них зависит состояние экономики страны: Сбербанк, "Ростелеком", "СО ЕЭС"…

О чем это говорит? О том, что бизнес состоялся.

Речь о Группе компаний "Программный Продукт", которая работает на российском ИТ-рынке с 2002 года. "Наши основные компетенции сосредоточены в области реализации масштабных ИТ-проектов федерального и регионального уровня, включающих разработку проектной документации, согласование и утверждение регламентов и нормативной документации, разработку или модернизацию программного обеспечения, внедрение, а также сопровождение ИТ-инфраструктуры и техническую поддержку", - сообщил директор по маркетингу ГК Роман Малышев.

Группа компаний входит в число 20 крупнейших российских разработчиков программного обеспечения и топ-30 крупнейших отечественных ИТ-интеграторов. В штате более 800 специалистов, большинство из которых выпускники престижных столичных вузов: МГУ, ВШЭ, МФТИ и др. В активе "Программного Продукта" уже свыше тысячи проектов, выполненных, в том числе, по заказу МВД, минпромторга, минюста, Государственной Думы, Рособрнадзора, ФМБА и др.

Но наличие клиентов такого уровня вовсе не говорит о том, что обычному гражданину недоступны ИТ-решения, разработанные в недрах этой ГК. Информационные системы от "Программного Продукта" работают по всей стране, ими пользуются миллионы людей. Взять, к примеру, Федеральную информационную систему Госавтоинспекции МВД России (ФИС ГИБДД-М). Она позволяет сотрудникам ведомства узнать об автомобиле и водителе все, что касается нарушений, учета, розыска, и действует во всех субъектах РФ от Калининграда до Сахалина. Ежедневно ФИС используют более чем 130 тысяч сотрудников ГИБДД. Еженедельно через нее проводятся регистрационные действия в отношении 25 тысяч автомобилей, мотоциклов и автобусов, обеспечивается выдача свыше 12 тысяч водительских прав. Кроме того, каждую неделю через систему проходит информация о сотнях тысяч административных правонарушений (в том числе зафиксированных видеокамерами). Благодаря решениям "Программного Продукта" мы с вами можем комфортно и без лишней волокиты получить права или зарегистрировать автомобиль. По итогам 2018 года только двумя этими госуслугами воспользовались почти 16 миллионов россиян.

И, кстати, о госуслугах. Например, Автоматизированная система государственных услуг и функций (АС ГУФ), которая обеспечивает процесс оказания этих госуслуг во всех МФЦ Москвы. К АС ГУФ подключены более чем 800 государственных организаций, участвующих в предоставлении услуг на территории столицы.

Для Центральной пригородной пассажирской компании, работающей в 11 субъектах РФ, в том числе Москве и Подмосковье, Брянской, Орловской, Калужской областях и др. и перевозящей ежедневно более 1,4 миллиона пассажиров, ГК создала транзакционную систему обработки пригородных проездных документов. Это билетопечатающие автоматы, турникеты, кассы, терминалы контролера и другие устройства, в общей сложности 12 различных типов, электронную начинку которых и разработали специалисты "Программного Продукта". Ежедневно через всю систему проходит несколько миллионов транзакций. Билетная система ЦППК интегрирована более чем с 10 внешними системами. В частности, АСУ организаций, предоставляющих возмещение за перевозку льготных категорий граждан, или, скажем, обслуживающих расчеты по картам "Тройка" и "Стрелка". Cейчас билетная система ЦППК действует не только в электричках, но и в определенных автобусах. Опыт работы с ЦППК будет использован и при реализации проекта с Московским метрополитеном, для которого "Программный Продукт" разрабатывает новую билетную систему.

Встали на ноги

Сто сорок три километра. Такое расстояние среднестатистический человек без труда пройдет недели за три. Как говорится, пройдет и не заметит. А человек, который без посторонней помощи передвигаться не может, заметит. И оценит.

Именно 143 километра, или 572 тысячи шагов, за два года прошли в общей сложности частично и полностью обездвиженные люди с помощью экзоскелетов ExoAtlet. В компании-изготовителе, по имени которой и названо устройство, таких людей называют "пилотами".

В текущей модификации российские экзоскелеты могут использовать "пилоты", обездвиженные частично или полностью в нижней части тела. Кнопки управления устройством располагаются на ручках костылей, которые, в свою очередь, необходимы для поддержания равновесия. Экзоскелет закрепляется на человеке как внешний скелет, теперь человек может вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестницам без посторонней помощи. Аккумуляторов хватает на шесть-восемь часов движения (но пока рекорд безостановочной ходьбы - 2 часа и 2 минуты). 20-килограммового веса конструкции пациент не ощущает, поскольку экзоскелет несет и себя, и пользователя со скоростью и шириной шага, которые свойственны конкретному человеку. Еще одна дополнительная опция устройства - стимуляция мышц с помощью электрических импульсов, синхронизированных с движением экзоскелета.

Поставить на ноги людей, которые по каким-то причинам не могут передвигаться "на своих двоих", важно не только с медицинской и социальной точки зрения, но и с экономической. По оценкам экспертов, не менее 350 тысяч нетрудоспособных россиян способны вернуться к активной жизни при помощи реабилитационного экзоскелета. Мы не случайно уточнили чуть выше: в идеале. Но реальность далека от идеала: вот и сам экзоскелет рождался непросто. Началось все в 2011 году, когда ученые из НИИ механики МГУ выиграли тендер МЧС на создание экзоскелета для аварийно-спасательных задач, которые не всегда под силу человеку без специального оборудования. Команда робототехников под научным руководством Елены Письменной разработала две модели экзоскелетов "грузоподъемностью" 100 и 200 килограммов.

Таким образом, "ядро" было создано, но идею захотелось коммерциализировать. Для создания рыночного продукта привлекли перспективных менеджеров Михаила Крундышева (сейчас генеральный директор компании "ЭкзоАтлет") и Екатерину Березий (директор по развитию). Так родилась компания, на базе которой начинается разработка медицинского экзоскелета. "Мы приняли решение, что не отступим и добьемся того, что наш экзоскелет будет помогать двигаться людям с ограниченными возможностями, а часто и совсем обездвиженным, - говорит Екатерина Березий. - Приходилось очень трудно. Жертвовали всем: и личным временем, и личными деньгами. Мы создавали продукт, который еще не был на рынке. Для серийных выпусков нужны огромные деньги. Мы четко планировали и четко осознавали, что денег больше не будет. Сначала мы тратили собственные средства и прогнозировали "Долину смерти". Наш коллектив 10 месяцев был без зарплаты. Но до победы дошли почти все, за исключением троих".

А потом пришло сразу несколько бизнес-ангелов. Просто поверили в нас и сказали: "Хочу вам дать денег!" И помогли сохранить стабильный проект.

Сейчас ежегодно компания поставляет клиникам 30-40 экзоскелетов для реабилитации пациентов. По словам Екатерины Березий, "это процесс стабильный, но не слишком активный из-за отсутствия единых тарифов на реабилитацию".

Но этот проект - не единственный в портфеле компании. В середине апреля на международном форуме Skolkovo Robotics. Robots & AI она представила прототип первого российского промышленного экзоскелета, который позволит снизить нагрузку на позвоночник во время подъема и переноски грузов, избежать травматизма рабочих. Устройство предназначено для использования в строительстве, в нефтегазовой отрасли, логистике, в сельском хозяйстве и других областях. В отличие от реабилитационных моделей, промышленный экзоскелет направлен на усиление способностей здорового человека. Его использование снижает нагрузку на позвоночник до 40 процентов.

"Мы видим огромный интерес к этой модели со стороны крупных компаний из различных отраслей. Они реально готовы внедрять инновационные средства индивидуальной защиты для своих работников, повышать эффективность и безопасность их труда", - подчеркнула Екатерина Березий. Производство промышленного экзоскелета начнется в следующем году, после испытаний концепта на реальном производстве.

"АкваХранитель" начеку

В преддверии купального сезона на столичных Борисовских прудах - излюбленном месте отдыха москвичей - прошло тестирование инновационной системы мониторинга безопасности "АкваХранитель", которая позволит снизить время реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах до 2-3 минут и тем самым на треть увеличит количество спасенных отдыхающих. Для справки: в среднем в нашей стране каждый год тонет около 10 тысяч человек.

Проект "АкваХранитель" является победителем международной программы "Открытые запросы", которая с 2014 года на постоянной основе реализуется Агентством инноваций Москвы по поручению столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. За время существования программы "Открытые запросы" в ней приняли участие более 1400 уникальных инновационных и высокотехнологичных решений для самых различных отраслей и городских проектов. "Мы стремимся внедрить в городскую среду инновационные продукты и решения, необходимые гражданам и экономике современного мегаполиса. На сегодня в Москве вовсе отсутствует профессиональное оборудование для мониторинга водных объектов вне зон поисково-спасательных станций", - отметил руководитель департамента Алексей Фурсин.

Аппаратно-программный комплекс с применением оптических камер, радиолокационных радаров и тепловизоров "АкваХранитель", разработанный псковской компанией "Формоза-Сервис", предназначен для круглосуточного выявления угроз, подстерегающих отдыхающих на водоеме: купание в не отведенных для этого местах, падение с мостов или набережных, выход на слабый лед, а также движение судов в непосредственной близости к зонам купания.

По словам разработчиков, система строится с применением средств оптического автоматизированного распознавания угроз безопасности и управления силами и средствами спасательных подразделений на водных объектах. Комплекс состоит из нескольких блоков, выполняющих обособленные функции, но полностью взаимосвязанных друг с другом. Так, для обнаружения ЧП и определения его координат используется блок мониторинга, для согласования действий по ликвидации угрозы - блок интернет-видео-конференц-связи и обмена мгновенными сообщениями.

В системе используются видео- и тепловизионные камеры с заданными характеристиками, включающими современные стандарты записи и сжатия, многократное оптическое и цифровое увеличение, влаго- и грозозащиту. Для размещения камер подходят сооружения, оснащенные каналами связи, электричеством, системами заземления и грозозащиты (мосты, мачты освещения, здания). Камеры необходимо устанавливать как можно выше, ибо от точки расположения зависят и радиус обзора, и точность определения места происшествия. Видео с камер передаются по каналам связи на основной сервер системы для архивации и ретрансляции.

Серверы видеоаналитики подключаются к ретранслируемому потоку и в режиме реального времени обнаруживают потенциально опасные объекты, информация о которых мгновенно передается пользователям системы и сохраняется в архиве. Распознает угрозы, разумеется, не камера и даже не оператор системы, который может находиться на каком угодно удалении от контролируемого объекта, а сервер в зависимости от настроек программного обеспечения.

"Но согласитесь, ведь не каждый выход человека на лед или купание в неположенном месте чреваты трагедией! И если на все такие факты высылать бригаду спасателей, они в 99 процентах случаев будут работать вхолостую. Как же система разделяет реальную и мнимую угрозы?" - такой вопрос мы задали представителю компании разработчика. Программное обеспечение комплекса "АкваХранитель" настраивается с учетом местных особенностей, климата, времени года и регламентами спасательной службы - приказов, инструкций и т.д., пояснила финансовый директор компании "Формоза-Сервис" Ольга Горяченкова. Режим работы системы и активизация определения конкретных рисков задается оператором. Например, активация пункта "заплыв за буйки" не имеет смысла зимой.

Если упрощенно: когда рыбак вышел на лед в середине февраля, а перед тем три месяца стояла стабильно морозная погода, система просто "запишет" траекторию его движения. Если же дело происходит в конце марта, устройство передаст сигнал "куда надо". Ибо задача системы - обнаружить угрозу до того, как она переросла в трагедию. Сигнал тревоги поступает на все подключенные к системе устройства: стационарные и мобильные компьютеры, планшеты, смартфоны спасателей.

Или возьмем пруд. На нем есть пляж и места, запрещенные для купания. Они заложены в программу. Если вы плещетесь в разрешенном месте днем - на здоровье. "Но если тепловизор засек объект, который ночью направляется к воде, "выписывая кренделя" на берегу, он подаст сигнал тревоги, и во избежание трагедии туда лучше отправить спасателей", - рассказывает Ольга Горяченкова.

Тестирование системы на Борисовских прудах, кстати, прошло успешно. По словам представителей столичного подразделения МЧС, "АкваХранитель" адекватно среагировал на все инсценированные угрозы. И сейчас разработчики вносят последние коррективы в ПО с учетом пожеланий заказчика.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Батенева