В майском указе 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году удвоить несырьевой экспорт. Москва и сегодня является одним из лидеров в этой сфере российской экономики.

И наиболее последовательный и заметный рост демонстрируют высокотехнологичные сферы городского производства - IT-индустрия, автостроение и аэрокосмическая отрасль, высокотехнологичная медицина и т.д. В основном это предприятия, которые участвуют в различных городских программах поддержки.

Например, продукцию московских IT-компаний знают во всем мире: это системы компьютерной безопасности "Лаборатории Касперского" и компании InfoWatch, востребованы также такие IT-программы управления городом, как Smart City. Одна из инновационных московских компаний поставляет элементы для микросхем компании Intel. В автомобилестроении именно с московского завода компании Renault поставляют автомобили Renault Duster в Объединенные Арабские Эмираты, где они пользуются спросом в ценовом сегменте "эконом". Мощный блок столичных производителей медицинских и фармацевтических товаров также представлен на мировом рынке.

В целом объем экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы составил в 2018 году 11,3 миллиарда долларов. Доля столицы в экспорте российской высокотехнологичной продукции составила 24,1 процента.

В топ-5 стран-импортеров такой продукции вошли: Белоруссия (1,8 миллиарда долларов, прирост к 2017 году составил 24 процента); Казахстан (1,7 миллиарда долларов, прирост 2,7 процента); США (1,1 миллиарда долларов, прирост 41,7 процента); Германия (806,2 миллиона долларов, прирост 90,7 процента); Китай (755 миллионов долларов, минус 31,9 процента к 2017 году). Объем ее экспорта в другие страны превысил 5,25 миллиарда долларов, или 46,3 процента от совокупного экспорта из Москвы.

Рост экспортных поставок связан не в последнюю очередь с той системой поддержки предпринимательства, которую столица развивает не первый год. Система многоплановая, многофакторная, и важную роль в ней играет помощь тем предприятиям, которые хотят вывести свою инновационную продукцию на внешние рынки. Один из последних примеров - участие московских компаний в Международной выставке электронных компонентов, систем и устройств Electronica 2018, которая проходила в конце прошлого года в Мюнхене. В ней принимали участие разработчики более чем из 80 стран мира. Свои разработки на выставке представили десять столичных компаний, которые показали более 30 перспективных продуктов и технологий. На коллективном стенде Made in Moscow можно было увидеть уникальное оборудование для выращивания кристаллов лейкосапфира весом до 400 килограммов, а также работу лазера, который работает со скоростью метр в секунду и не имеет аналога в мире. Кроме того, Москва представила новейшую систему управления аккумуляторной батареей, систему контроля качества электрического монтажа самолетов, автомобильный радар "Обзор" и другие новейшие технологии.

В целом объем экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы составил в 2018 году 11,3 миллиарда долларов

Столица с каждым годом расширяет спектр международных выставок, в которых участвуют московские компании. Если в 2017 году таких было всего пять, то в 2018 году столичные власти организовали участие своих компаний уже в 15, а до конца 2019 года запланировано их участие еще в 10 международных выставках различной тематики - от IT до медицины, от электроники до моды и дизайна. Причем столичное правительство помогает не только организационно, но и принимает заявки на финансирование патентования, сертификации менеджмента и транспортировки продукции, поставляемой за рубеж.

Не менее активно в столице России развивается и экспорт услуг. Он включает в себя такие направления, как транспорт, деловые услуги, медицина, образование, туризм. Например, столичные медицинские компании успешно представлены на зарубежных тематических выставках. Причем это не только частные медицинские центры, но и обычные городские больницы, которые используют в своей работе инновационные технологии.

Спросом пользуется и обучение в Москве, причем не только высшее, но и среднее специальное образование, которое готовит рабочих высокой квалификации, нехватка которых остро ощущается во многих отраслях. Спрос есть в первую очередь на такие профессии, как фрезеровщик, токарь, оператор станков с ЧПУ, а также инженер-электрик, инженер-конструктор, потому что российская инженерная школа - это бренд, который сейчас возрождается. Огромные возможности с точки зрения экспорта представляют собой туристические услуги. Особенно ярко это проявилось во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу, когда Москва показала, что она может интересно и четко провести мероприятия мирового уровня.

- Основываясь на международном опыте развития экспортного потенциала, мы выделили несколько направлений, которым помогаем, - рассказывает генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев. - Первое - это обучение. Речь идет о начинающих компаниях, об их сотрудниках определенной специализации. Мы учим их основным аспектам внешнеэкономической деятельности - правовое обеспечение экспортной деятельности, валютный контроль, таможенное оформление и так далее. Второй блок обучения - это курсы по специализированным темам, например, курс "Пять шагов по выходу на рынок Китая" - пять лекций, которые покрывают все базовые аспекты того, как компании начать продавать свою продукцию в Китай. Есть отдельный курс по Европе, в этом году стартуют курсы по выходу на рынки Африки, Азии. Еще один блок - это бесплатные консультации по экспорту, которые проводятся по всей Москве в центрах услуг для бизнеса и, конечно, у нас в офисе. В этом году мы запускаем также онлайн-консультации, чтобы любой предприниматель мог задать интересующий его вопрос, не выходя из дома или кабинета. На международных выставочных мероприятиях мы не просто предоставляем компаниям возможность выставить свою продукцию на стенде "Сделано в Москве". Мы их заранее обучаем, как правильно продавать что-то на выставке, а в ходе выставочного мероприятия организуем им деловую программу встреч с потенциальными партнерами.

Отдельный блок продвижения - электронная коммерция, которую я считаю приоритетом. Мы первыми в России запустили пилотную программу с крупнейшим маркетплейсом в мире Alibaba.com. Придя к нам, компании могут бесплатно получить там золотой аккаунт. Но мы не просто предоставляем его, а помогаем его заполнить, верифицировать и обучаем сотрудников компании-экспортера, как на нем работать. Причем производитель может там разместить неограниченное количество товаров, карточек продукции. Для компании, у которой широкая ассортиментная линейка, это важно. Есть у нас в МЭЦ еще и аналитический блок, в котором мы готовим отраслевую информацию. Изучив наши бюллетени, предприятие-экспортер может понять, где рынок на подъеме, где импортируется больше товаров данного вида. А недавно запустили новую услугу - предоставление детализированной аналитики под конкретный товар.