Поднося платежную карту к терминалу, мы вряд ли задумываемся о том, что умное устройство может быть отечественного производства. Мало того - московского по "месту рождения"!

Тем не менее компания "Ярус ЛТД", входящая в ГК "ШТРИХ-М", давно и успешно производит оборудование, с которым ежедневно сталкиваются жители России и других стран. Так, платежные решения YARUS широко используются в Италии, Польше, Чехии, Латвии, Литве, Белоруссии, Казахстане, ОАЭ, Нигерии и Панаме. Это банковские терминалы, билетные системы, информационные киоски, платежные терминалы, контрольно-кассовая техника и паркоматы.

Внешний рынок покорился, конечно, не сразу. Начали осторожно, со стран ближнего зарубежья. Здесь повезло в том плане, что рынок безналичной оплаты других стран СНГ развивался медленно и здорово отстал от российского. И партнеры в Белоруссии, Казахстане и Туркменистане нашлись довольно быстро.

Выход компании на мировой рынок - это логичное продолжение успеха на внутреннем рынке

"Мы попали в волну, когда в ближнем зарубежье стали очень востребованы решения для приема банковских карт в магазинах, при курьерской доставке, в автоматах самообслуживания, в билетных системах, - вспоминает президент группы компаний "ШТРИХ-М" Андрей Журавлев, - это был основной продукт экспорта в страны СНГ. Сейчас все более актуальными становятся терминалы по продаже билетов для пассажирского транспорта и системы бесконтактной оплаты проезда".

Потом логично возникла идея посетить зарубежные профильные выставки. Сначала просто посмотреть, какие продукты востребованы в других странах. Но уже с 2017 года ГК принимает участие в международных отраслевых выставках по программе поддержки экспортно-ориентированных компаний "Сделано в Москве", которую развивает департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Так, по итогам выставки Hannover Messe 2017 "ШТРИХ-М" вышел на рынки Латвии, Балтии и Польши с решением по безналичной оплате проезда в такси. Общая сумма заключенных там контрактов превысила 25 миллионов рублей.

В 2018 году на GITEX был заключен экспортный контракт с компаниями из ОАЭ на поставку автоматов по продаже билетов, терминалов оплаты услуг сотовой связи и навигационных киосков. Ближневосточные выставки помогли выйти на африканский рынок: Нигерию, Замбию. И поставки в эти страны дали импульс развитию биометрических решений, когда вместо пин-кода используется, допустим, отпечаток пальца. Технология пошла и в России. Следующими этапами на внешнем рынке стали страны Латинской Америки.

"Выход на мировой рынок - это логичное продолжение успеха на внутреннем рынке, - считает Алексей Филиппов, генеральный директор компании "Ярус ЛТД". - Почти все известные международные бренды начинали с инноваций, которые были востребованы в их стране, а затем уже распространились по всему миру".