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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Движение вверх

Столица России вышла на лидирующие позиции во многих международных рейтингах
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 138(7896)
В прошлом году Москва заняла первое место в рейтинге "Электронного правительства ООН" (United Nations E-Government Survey), который отражает уровень развития электронного правительства в стране. Рейтинг существует с 2003 года, а в 2018-м был впервые составлен и в версии для городов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группы индикаторов рейтинга: технологии, предоставление контента, оказание услуг, участие и взаимодействие. В Москве присутствуют 55 положительных значений показателей развития электронного правительства из 60. Это лучший результат среди ведущих городов мира. Российская столица опережает Лондон и Париж (4-е место), Амстердам и Сеул (7), Хельсинки и Шанхай (11), Нью-Йорк (14) и Берлин (22).

Рейтинг конкурентоспособности глобальных городов A.T.Kearney Global Cities Index учитывает следующие группы показателей: бизнес-активность, человеческий капитал, обмен информацией, сфера культуры, политическое участие. В 2017 году Москва заняла в этом рейтинге 18-е место, в 2018-м переместилась на 14-е место. Столица России в этом рейтинге опережает такие города, как Сидней (15-е место), Берлин (16), Торонто (18), Шанхай (19), Сан-Франциско (20), Вену (21), Амстердам (22) и Барселону (23).

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Рейтинг инновационных экосистем мира Cities Global Ranking of Startup Ecosystem отражает уровень развития стартап-экосистемы города. Рассчитываются количественные и качественные показатели инфраструктуры, стартапов, организаций поддержки инноваций, бизнес-среды. Ранее существовал в формате карты экосистем, в 2018 году впервые составлен в формате рейтинга, где Москва заняла 14-е место, опередив Стокгольм (15-е место), Барселону (17), Амстердам (18), Шанхай (22), Сидней (25), Мадрид (26), Сеул (27).

В рейтинге эффективности инновационных кластеров Global Innovation Index в 2018 году Москва вышла на 30-е место. На фоне 57-го места в этом рейтинге в 2017 году столица продемонстрировала существенный прогресс.

В 2018 году Москва заняла первую позицию в рейтинге fDi European Cities and Regions of the Future, который отражает инвестиционную привлекательность города

В первую очередь он достигнут благодаря уточнению индикаторов по научно-прикладной деятельности и включению новых данных об инновационной экосистеме Москвы. Global Innovation Index составляется коллективом экспертов Корнелльского университета (Нью-Йорк), французской бизнес-школы, исследовательского института INSEAD, Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН, а также ряда приглашенных экспертов. В этом рейтинге Москва опережает Берлин (39-е место), Барселону (42), Хельсинки (64), Вену (66), Стокгольм (31), Мельбурн (33), Торонто (37), Мадрид (38), Цюрих (48), Копенгаген (53) и т.д.

Фото: Фото из личного блога Собянина sobynin.ru
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Рейтинг fDi European Cities and Regions of the Future отражает инвестиционную привлекательность города. В 2018 году Москва заняла в нем первое место среди городов Восточной Европы, наиболее привлекательных для инвестирования, и шестое место среди всех европейских городов (в 2016-м было седьмое место).

В 2017 году Москва вошла в топ-3 рейтинга удовлетворенности цифровыми услугами в крупных городах мира EY, а также в топ-7 "умных" городов и районов мира и в топ-21 "умных" сообществ года Intelligent Community Awards. Премия присуждается Форумом умных сообществ (Intelligent Community Forum).

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