Законы рыночной экономики довольно суровы. Даже если ты придумал и создал нечто действительно новое и эффективное, пробиться неизвестному производителю на общероссийский рынок, а тем более выйти со своей продукцией на мировой, - задача очень сложная. Без помощи государства решить ее практически невозможно.

Именно потому в 2017 году департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы создал Автономную некоммерческую организацию Московский экспортный центр (АНО "МЭЦ"). Он и стал "единым окном" в мир для многих московских производителей. Здесь они могут получить и исчерпывающие консультации по всем вопросам, и финансовые или нефинансовые меры поддержки. МЭЦ стал широкими воротами для зарубежных инвесторов, закупщиков, дистрибьюторов и технологических партнеров. Здесь им помогают найти поставщиков, наладить контакты с московскими производителями, сопровождают переговоры между ними.

Начинающий экспортер нуждается в самых разных форматах поддержки. Это и доступ к экспортной инфраструктуре, и самая разная информация и обучение, и помощь в продвижении своих товаров, и финансы.

В МЭЦ компания, не имеющая опыта выхода на внешние рынки, может получить государственные субсидии на сертификацию, патентование и транспортировку своей продукции, сертификацию менеджмента (ISO). Ее сотрудников обучат основам внешнеэкономической деятельности, помогут найти бизнес-партнеров, презентовать свои товары и услуги, организовать деловую поездку и переговоры. Квалифицированные эксперты будут сопровождать все проекты и сделки. МЭЦ также регулярно проводит обучающие курсы и семинары для экспортеров, содействует размещению московских компаний на электронных торговых площадках (Alibaba.com, Europage и других). Чтобы продемонстрировать московскую продукцию на российских и зарубежных выставках под брендом "Сделано в Москве", центр организует на них коллективные стенды столичных производителей. Правительство Москвы финансирует до 100 процентов затрат на участие в российских и зарубежных выставках, а также организует для московских компаний деловые встречи в формате MatchMaking. Стать участником программы "Сделано в Москве" может любая компания, зарегистрированная в столице. Для этого достаточно заполнить анкету на включение компании в базу данных потенциальных экспонентов.

Московский экспортный центр стал широкими воротами для зарубежных инвесторов, закупщиков, дистрибьюторов и технологических партнеров

В МЭЦ также ведут онлайн-реестр экспортеров и каталог экспортной продукции, осуществляют аналитические и маркетинговые исследования.

Один из популярных проектов центра - Московская школа экспортера. В ее программу включены бесплатные семинары, тренинги и "круглые столы" для начинающих и опытных компаний-экспортеров. Преподают здесь представители Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы, сотрудники министерств и торгово-промышленных объединений, руководители консалтинговых агентств, международные эксперты, а также практикующие экспортеры. Все занятия носят прикладной характер: бизнесмены знакомятся с различными стратегиями продвижения на реальных примерах, изучают основы законодательства по таможенному контролю, налогообложению, бухгалтерскому учету и маркетингу.

- Для меня занятия оказались очень информативными, - рассказывает начинающий предприниматель Олег Сафонов. - Я познакомился с основами экспорта в разные страны мира, правовой защиты интеллектуальной собственности за границей. Особенно понравились семинары по маркетингу, документальному сопровождению продаж, логистике и возможностям онлайн-экспорта.

В ближайшем будущем в школе планируется запуск вебинаров и менторских программ, что позволит расширить аудиторию и придаст учебе еще более прикладной характер.