Нынешние школьники станут специалистами инновационной экономики

Мощный рывок в инновационном развитии возможен, если в короткие сроки обеспечить подготовку кадров, готовых мыслить и работать по-новому.

Поэтому Москва уделяет большое внимание развитию человеческого капитала, как ключевого ресурса экономического роста в XXI веке. Это необходимое и обязательное условие развития инновационной экономики знаний, глобальных информационных систем, новейших технологий и новых форм бизнеса.

В современном мире на передовых позициях оказываются уже даже не те, кто встраивается в перспективные тренды, а те, кто их формирует. Именно Москва как одна из крупнейших агломераций мира, имеет не только потенциал, но еще и инфраструктурную базу для участия в этих процессах.

В столице сосредоточены ведущие российские вузы, обладающие значительным научным и педагогическим потенциалом. Такие университеты, как МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МФТИ, РГГУ и многие другие занимают лидирующие позиции по уровню подготовки специалистов самых разных направлений.

Многие вузы стали создателями и партнерами технопарков, проводят олимпиады по поиску талантливых ребят - будущих студентов, сотрудничают с крупными компаниями, стремясь дать выпускникам не только теоретические знания, но и практические компетенции. Например, учиться и работать в Технопарке МГТУ им. Баумана стремится так много студентов, что на некоторые программы по web-программированию конкурс доходит до 9-10 человек на место. Знания в области информационных технологий сегодня становятся неотъемлемой базой образования для любых специалистов.

- Цифра уже давно захватила всю систему образования, а для инженерных специальностей это особенно важно, потому что появляются совсем другие возможности, - говорит ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. - Цифра - это шаг в сторону интеллектуальных систем, которые появляются в различных приборах и механизмах. И чем активнее мы будем применять эти интеллектуальные системы, тем более развитым будет общество, технологии и наша экономика в целом. Но это не значит, что нам нужно подготовить и выпустить как можно больше программистов. Хотя это правильное дело, и готовить программистов мы, конечно, будем. Но для чего они? Что они будут делать сами по себе? Они - в помощь инженерам-разработчикам, которые будут этими цифровыми технологиями пользоваться. И этому мы должны их научить. Сегодня инженер, который не владеет основными навыками работы с программным обеспечением, профнепригоден. Уже давно никто не проводит исследования на логарифмической линейке. Нужно, чтобы цифра на сто процентов пронизывала и наш образовательный процесс, и саму деятельность инженера-разработчика. Это стопроцентно сделает работу инженера гораздо эффективнее. От "приземленных" расчетов мы уже сможем переходить к более глубоким материям. Ведь компьютер, искусственный интеллект, каким бы умным он не был, не заменит мозг человека. Не стоит надеяться на то, что, нажав на кнопку компьютера, мы получим ответы на все вопросы. Цифровизация - лишь инструмент. Но понимание о физике, о природе всего, что происходит на земле, у специалиста должно быть обязательно.

В столице сосредоточены ведущие российские вузы, обладающие значительным научным и педагогическим потенциалом

Но подготовка будущих специалистов с инновационным мышлением в столице начинается не в вузах и даже не в лицеях, многие из которых также занимают высокие места в образовательных рейтингах. Формировать человеческий капитал в Москве начинают еще со школьных лет. Очень популярны у ребят детские технопарки, которых в столице уже 15.

Здесь детей от 5 до 17 лет обучают графическому дизайну, робототехнике, геоинформатике, авиамоделированию, программированию и многому другому. Подобные занятия развивают практические инженерные и конструкторские навыки. Ребята осваивают передовые технологии, учатся работать в команде и применяют полученные навыки для создания собственных проектов. Никаких скучных лекций и нудной зубрежки, только интересные задания и практическая работа в группах.

У каждого технопарка - свой набор программ. Проводятся лекции, практические работы, мастер-классы, есть и занятия в игровой форме. Продолжительность курсов варьируется от 2-6 месяцев до трех лет. В технопарки "Мосгормаш", "Москва", "Сколково" и многих других занятия проводят бесплатно. Учиться могут все желающие, никаких вступительных испытаний проходить не надо.

Первый детский технопарк был открыт в столице еще в 2016 году. Сегодня каждый из них - это концентрация новейших технологий, лучших наставников и самых современных форматов подготовки детей к будущей профессии. Это территория творчества и реализации самых смелых идей, пространство для отработки навыков полезных и сегодня, и в будущем. Преподаватели в детских технопарках - это преподаватели вузов, сотрудники крупных технологичных компаний, ведущие педагоги Москвы. Инновационные обучающие программы разрабатываются совместно с высокотехнологичными предприятиями и ведущими вузами столицы. Причем обучение ведется только на высокотехнологичном оборудовании, на котором можно работать уже с 14 лет.

С наиболее успешными участниками технопарка их индустриальные партнеры - ведущие высокотехнологичные предприятия различных отраслей - заключают отложенные трудовые договоры. Подписывая такой договор, школьник может быть уверен, что он в будущем получит работу на реальном передовом производстве. А самые талантливые выпускники некоторых детских технопарков могут получить возможность поступить в профильные вузы на льготных условиях.

Особое внимание в детских технопарках уделяется работе с проектами. Интересный проект - хороший старт для будущей карьеры, возможность получения дополнительных баллов к ЕГЭ в ведущих вузах столицы и будущего трудоустройства на лучших предприятиях города.

Ребята могут также продемонстрировать то, чему научились, на выставках и конкурсах, - детский технопарк помогает продвигать их проекты. Победителей награждают путевками в образовательные и досуговые центры для обучения и отдыха международного уровня - "Артек", "Орленок", "Океан" и "Сириус".