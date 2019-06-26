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Под Тамбовом нашли останки основателя конституционного права России 13:57
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26.06.2019 13:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Тамбовом нашли останки основателя конституционного права России

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Могилу основоположника конституционного права России раскопали археологи в усадьбе Караул. Вероятность того, что найденные на Тамбовщине останки принадлежат именно Борису Николаевичу, - 90 процентов, сообщил Интерфаксу руководитель экспедиции Сергей Андреев.

Караул - родовое имение Чичериных. Помимо известного правоведа и философа, из этой семьи происходил и советский нарком иностранных дел Георгий Чичерин. Усадьбу разграбили после Октябрьской революции, дом - памятник федерального значения - сгорел в 1996-м.

Фото: iStock
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Теперь там идет реставрация. Археологические раскопки курируют Тамбовский университет имени Г. Державина и областной управление по охране объектов культурного наследия.

- Поиски останков Чичериных велись по старым фотографиям некрополя. На одной из них изображено семь надгробных памятников. Мы обнаружили пока три склепа. Все они в ужасном состоянии, полуразрушенные, засыпанные мусором, - рассказал Андреев.

По его словам, при раскопках некрополя найдены остатки цинкового гроба и части скелета, которые с большой долей вероятности принадлежат именно Борису Чичерину.

Философ, историк, педагог, один из основоположников конституционного права России - Борис Чичерин родился в селе Караул Тамбовской губернии. В 1880-е служил московским городским головой и за усердные труды был удостоен звания почетного гражданина. Позже Чичерин вернулся в свое имение, где писал научные работы по философии, химии и биологии. Участвовал в деятельности тамбовского земства.

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