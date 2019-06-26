С 2014 года Москва занимает лидирующие позиции в рейтинге, который ежегодно формирует Ассоциация инновационных регионов России.

В 2014, 2015 и 2017 годах столица находилась на 2-м месте после Санкт-Петербурга, в 2016 году вышла на 1-е место, а в 2018-м опустилась на 3-е, уступив лишь Северной столице и Республике Татарстан. Москва стабильно находится в группе "сильных инноваторов", куда включаются регионы, у которых значение индекса инновационного развития превышает 140 процентов от среднего по стране.

Наиболее высокие показатели по отдельным компонентам рейтинга Москва демонстрирует в научных исследованиях и разработках. С 2014 по 2018 год столица находится на первом месте этого подрейтинга с результатом, практически в два раза превышающим среднее региональное значение (2014-й - 197,81 процента, 2018-й - 171,6 процента).

В области инновационной деятельности региональных организаций тем не менее наблюдается отрицательная динамика. В 2014 году Москва находилась на 2-м месте подрейтинга, как и в 2016-2017 годах. В 2018 году Москва опустилась на 6-е место с результатом в полтора раза выше среднего по стране (158,3 процента). Социально-экономические условия для инновационной деятельности, напротив, улучшаются. В 2016-2017 годах город занимал 2-е место этого подрейтинга, а в 2018-м вышел на 1-е место. В 2018 году Москва в полтора раза опережала среднее значение по перечню индексов этого блока (153,5).

Блок индикаторов рейтинга "Инновационная активность региона" появился в 2016 году. Москва демонстрирует отрицательную динамику при все еще достаточно высоких показателях. Тем не менее методика подсчета подрейтинга полностью экспертна и корректируется ежегодно. Авторы рейтинга рекомендуют учитывать "вариативность" показателя. В 2016 году Москва находилась на 5-м месте с результатом в 240,6 процента, в 2017-м оказалась на 12-м месте при значении 197,2, в 2018-м сохранила 12-е место при индексе в 182,6.

Создана единая платформа электронного правительства mos.ru, единая система электронного документооборота

Согласно данным официального сайта мэра Москвы, в 35 действующих московских технопарках создано 45 тысяч рабочих мест. В технопарках же размещено 1573 резидента высокотехнологичных компаний. Москва занимает 48-е место в рейтинге 2thinknow Innovation Cities Global Index (в 2017-м занимала 45-е). В Москве создано 68 центров молодежного инновационного творчества. 30 процентов всех регистрируемых патентов России принадлежат московским изобретателям. В Москве изобретательская активность в 3,5 раза выше чем в среднем по России.

Москва заняла 2-е место в мире по числу общественных точек доступа в интернет, уступив только Сеулу (Южная Корея)

Ежегодно, начиная с 2002 года, Intelligent Community Forum (ICF) выбирает 7 городов, которые добились наибольших успехов в реализации "умных" проектов. В 2017 году впервые российский город - Москву - включили в этот рейтинг. Среди достижений столицы эксперты ICF отметили создание 26 технопарков, высокий уровень обучения в московских школах и их сотрудничество с вузами и колледжами, научно-исследовательскими и культурными центрами. Москва заняла 2-е место в мире по числу общественных точек доступа в интернет, уступив только Сеулу (Южная Корея). Не остались без внимания экспертов и созданная в столице единая платформа электронного правительства mos.ru, единая система электронного документооборота, объединяющая все структуры правительства города, единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), а также городские сервисы взаимодействия администрации и горожан "Наш город" и "Активный гражданин".

Москва занимает 77-е место в рейтинге умных городов Easypark 2017 года с общим значением 6,40 (из 10 баллов), а также 70-е место в рейтинге Cities in motion от IESE. По отдельным показателям рейтинга: Москва занимает 9-е место в мире по параметру "человеческий капитал" и 22-е место по параметрам "городское планирование" и "технологическое развитие - 80". Москва улучшила свои позиции по сравнению с прошлым оцениваемым годом, в 2017-м она занимала 89-е место.

Исследование PwC "Будущее близко: индекс готовности городов" было проведено в 2017 году. Согласно исследованию, Москва занимает 5-е место в мире по степени "готовности к будущему". Готовность города оценена в 53 процента. Для сравнения, лидер рейтинга Сингапур готов к будущему на 62 процента. Москва находится на 1-м месте в мире по параметру "Виртуальные сервисы", на 3-м месте в мире по параметру "Открытое адаптивное образование". По параметру "Цифровая экономика" Москва находится на 3-м месте: в городе реализуется программа совместного пользования транспортом, разработаны стратегии в области финансовых инноваций и Фабрики 4.0 (полностью роботизированного производства) в рамках проекта Национальной технологической инициативы.

4-е место по параметру "Цифровизация культуры и туризма". Москва имеет высокие показатели развития цифровой инфраструктуры города, например, если рассматривать степень покрытия улиц и парков бесплатным Wi-Fi-сигналом. Организовано 100-процентное покрытие Wi-Fi в метро, работает карточка для туристов - Moscow pass card, которая предоставляет скидки для посещения музеев и городских экскурсий и для проезда на городском транспорте. По уровню инфраструктурной готовности к технологиям будущего Москва занимает 2-е место. "Умное ЖКХ" - 6-е место, "Умное здравоохранение" - 8-е место. Беспилотный транспорт - последнее, 10-е место.

В Москве с 2016 года работает управление инноваций SmartCityLab департамента информационных технологий (ДИТ). Среди реализуемых проектов - Smart-квартал, где тестируется внедрение технологий в существующую жилую застройку, внедрение виртуальной реальности в школьное образование, внедрение системы учета оказания услуг работниками соцзащиты.