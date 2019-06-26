Создание инновационного кластера станет прорывом в развитии экономики

На территории города Москвы создается инновационный кластер - это проект правительства Москвы, направленный на повышение эффективности взаимодействия участников инновационного процесса.

Идею создания кластера предложил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в апреле 2018 года.

Сегодня кооперация участников инновационной экосистемы слаба, отметил Сергей Собянин. Эта разобщенность препятствует трансферу технологий в реальный сектор, снижает конкурентоспособность отечественных товаров и замедляет рост стартапов в сфере высоких технологий. Эти проблемы может решить создание кластера, объединяющего инновационные ресурсы столицы.

Для обеспечения кооперации участников кластера правительство Москвы создаст IT-платформу, чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям найти друг друга. По словам мэра, каждый участник платформы сможет получить информацию о потенциальных партнерах для реализации кооперационных проектов и инструменты для продвижения своей продукции и услуг. А также окно для взаимодействия с органами власти, институтами развития и государственными корпорациями, в том числе для подачи заявок на специализированные меры поддержки.

Создаваемая структура станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный синергетический эффект, подчеркнул Сергей Собянин. 26 ноября 2018 года президент подписал указ "О создании на территории г. Москвы инновационного кластера".

В нем говорится: "Считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, определенных правительством Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".

Президент также поручил создать фонд, обеспечивающий функционирование кластера. В состав высшего коллегиального органа управления фондом вошли представители президента РФ и правительства, мэр Москвы, президент РАН, ректор МГУ, генеральные директора "Ростеха", "Росатома" и "Роскосмоса", председатель правления УК "Роснано", президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Ключевой принцип кластерного подхода - тесное взаимодействие научно-образовательных организаций, производственных компаний и органов государственной власти

Работа по созданию инновационного кластера уже вступила в активную фазу. Он строится на межотраслевом принципе и объединит всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал Москвы в единую систему. Главная задача кластера - формирование в столице благоприятных условий для развития инновационных компаний, производящих высокотехнологичную и экспортно-ориентированную продукцию. Кластер будет способствовать внедрению нового подхода к административной поддержке бизнеса, налаживанию межотраслевых связей, стимулированию стартапов (за счет финансовых и нефинансовых мер поддержки) и коммерциализации научных разработок.

Участниками инновационного кластера могут стать компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, НИИ и любые объекты инновационной инфраструктуры. Получение статуса участника кластера будет максимально простым. На ИТ-платформе все участники кластера смогут зарегистрироваться, а затем и найти потенциальных партнеров, узнать об их продуктах, оборудовании и других возможностях, обзавестись инструментами автоматизации, упрощения бизнес-процессов и получить финансовую поддержку в виде грантов правительства Москвы.

В настоящее время кластерная концепция получила широкое распространение во всем мире. Кластеры являются драйверами экономического роста и способствуют интеграции национальных производителей в мировой рынок высокотехнологичной продукции. Ключевой принцип кластерного подхода - тесное взаимодействие научно-образовательных организаций, производственных компаний и органов государственной власти.

Создание кластера столичные инновационные компании отмечают как важный шаг вперед.

Однако эксперты видят и возможные проблемы, которые придется преодолевать, и предлагают пути их решения.

- Московский кластер - это не локальное, а глобальное явление, - считает первый проректор НИУ "Высшая школа экономики" Леонид Гохберг. - Вопрос лишь в том, как структурировать научно-технологический потенциал, который накоплен в городе, в интересах инновационных процессов, найти новые ниши и выйти на новые рынки, вовлекая как можно больше участников. За последние полгода мы рассматривали самые разные аспекты формирования кластера. Принципиальное значение имеют приоритеты, согласно которым будут формироваться кластерные проекты. В ходе обсуждения был определен широкий спектр направлений - от информационных технологий и робототехники до решения задач социально-экономического развития города - например транспортных вопросов. В решении городских проблем мы видим широкий потенциал - создание целого пула инновационных продуктов, которые имеют перспективы выхода на внешние рынки. Тут мы говорим о глобальной конкурентоспособности.

Мы обсуждаем три важных направления для Москвы: информационно-коммуникационные технологии; медицина и биотехнологии; передовые производственные технологии и новые материалы. Это направления, в которых ожидаются прорывы. Направления, в которые город мог бы внести существенный вклад. Важно вовлечение в работу кластера крупных отраслевых компаний. Но проблема: все наши крупные компании претендуют на эксклюзивность, они не готовы делиться результатами R&D.

В мире есть модель открытых инноваций, когда на одной площадке сотрудничают ведущие компании - злейшие конкуренты. Но они договариваются о границах совместных исследований, с какого момента должны разделиться. Неготовность наших госкомпаний сотрудничать друг с другом - критична. Если Москва сможет предложить крупным компаниям такой формат, возможно, начиная со среднего бизнеса, ресурсные ограничения которого больше мотивируют кооперироваться в сфере R&D, это могло бы иметь большое значение для российской экономики. Давайте попробуем предложить модель открытых инноваций кластеру - был бы большой позитив для экономики.

Инфраструктура

Москва входит в топ-50 инновационных городов мира. Доля компаний, выпускающих технологичную продукцию и осуществляющих инновационную деятельность, составляет 13,6 процентов. В столице действуют более 20 тысяч объектов инновационной экосистемы, включая около 700 организаций, ведущих исследования и разработки, 15,7 тысячи IT-компаний, 7,2 тысячи высокотехнологичных производственных предприятий, почти 300 малых инновационных предприятий. А также инжиниринговые центры, центры прототипирования, сертификации, стандартизации и испытаний и прочие объекты инновационной инфраструктуры.

Комментарии

Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

- В столице создана целая инфраструктура поддержки предпринимателей: акселераторы, венчурные фонды, технопарки, индустриальные парки. У каждой инфраструктуры своя миссия. Технопарки - это инфраструктура для технологического бизнеса. Компании арендуют тут помещения, а рядом есть много других компаний - смежных, а, может быть, разноотраслевых. От их общения, взаимодействия рождаются новые идеи и проекты, новый бизнес.

Для технопарков мы даем льготы по налогу на прибыль, на имущество, на землю, льготы по арендной плате. В результате на рубль льгот приходится не менее четырех рублей инвестиций. Наша поддержка - это, по сути, городская инвестиция, которая позволяет привлечь в экономику города дополнительные средства. Но сегодня уже нужно выходить за пределы одной площадки, использовать всю инфраструктуру: научные организации, которые ведут исследования, производственные компании, которые могут внедрить результаты их научного поиска. И бизнес, который знает, как это коммерциализовать. И учреждения образования, которые понимают, какие новые кадры будут нужны под эти задачи. Сейчас такая синергия создается в рамках инновационного кластера. Это уже следующий этап развития инновационной инфраструктуры города, и мы осознанно шли к цели все эти годы.

Евгений Кузнецов, генеральный директор компании "Орбита капитал партнерз":

- Инновационные процессы требуют развитой современной бизнес-среды: много различных сервисов, высокого уровня кооперация, много инвесторов - того, что называется экосистемой. Без нее технологический бизнес не развивается, становится неконкурентоспособным. Кластеры - это единственный способ запустить современную инновационную экосистему мирового уровня, в которой стартапам будет комфортно, чтобы они быстро развивались, успешно конкурируя на мировом рынке.

Москва всегда лидировала по качеству человеческого капитала, то есть по уровню образования, квалификации кадров. При этом на фоне мировых лидеров в Москве цена рабочей силы не очень высока. Поэтому здесь выгодно иметь центр разработки инноваций и компании, отвечающие за создание технологических продуктов. Но пока все это было очень раздроблено: университеты отдельно, инвесторы отдельно, промышленные компании отдельно. Из-за отсутствия нужной связанности, интегрированности процессов прорывные идеи не доходят до практической реализации. В результате идеи есть, кадры есть, а инновационного рывка нет, хотя даже при этом Москва сейчас входит в Европе в число лидеров по инновационной активности.

Если эту работу сделать системной, то можно рассчитывать на высокое место и в мировых рейтингах. Именно для этого и создается инновационный кластер на территории города Москвы, и я надеюсь, что он значительно продвинет инновационную деятельность.

Например, практически все новые технологии нуждаются в долгой и сложной процедуре сертификации, пилотирования и т.д. Для этого нужны уже готовые стенды, сертификационные площадки и т.д. Ни один стартап их делать для себя не будет, как и ни один инвестор. Они есть, как правило, в больших компаниях, в корпорациях, но они закрыты для других организаций. Если кластер позволит облегчить хотя бы процессы стендирования и сертификации инновационной продукции на тех площадках, что уже существуют, уже это будет огромным прорывом.

Но инновации - не самоцель. Главная их задача - существенно облегчить жизнь и обычных людей, и компании-разработчика. В Москве уже создано много новых технологий, которые способны сделать жизнь лучше, комфортнее. Например, за счет цифровой медицины существенно улучшить качество здравоохранения в целом, сделать людей здоровее. За счет роботизации и цифровизации городских систем сделать различные сервисы более удобными и быстрыми. С помощью новых средств передвижения - электромобилей или летающих платформ типа дронов - сделать значительно более мобильными и быстрыми транспорт, логистику, "скорую помощь". Мой любимый пример: именно мэрия Нью-Йорка в свое время подарила миру электричество. Ее контракт с Эдисоном на освещение Нью-Йорка открыл эту технологию. До этого все города освещали газом, но мэрия Нью-Йорка пошла на эксперимент, и с этого момента началась эра электричества.

Плюс самые востребованные, квалифицированные, талантливые и успешные люди будут оставаться в России, а не уезжать за границу. А для бизнеса это выигрыш в конкуренции, снижение издержек, привлечение дополнительных денег в город и т.д. Так что создание в столице инновационного кластера пойдет на пользу всем россиянам, не только москвичам.

Олег Мовсесян, генеральный директор Научного парка МГУ:

- Важнейшим фактором развития современной экономики становится интеллектуальный капитал. Создание современных инновационных решений в различных областях человеческой деятельности и их внедрение требует больших человеческих, финансовых и организационных ресурсов. Государства, заинтересованные в построении эффективной инновационной системы, тоже серьезно вкладываются в инструменты поддержки генерации и внедрения знаний.

Создание инновационного кластера в Москве призвано систематизировать существующие инструменты поддержки инновационной деятельности в столице, а также с учетом лучшего российского и зарубежного опыта запустить новые. Эти инструменты должны быть как в области информационной поддержки, так и финансовые, регуляторные и стимулирующие развитие человеческого капитала. Уверен, что именно инвестиции в человеческий капитал в будущем будут самыми эффективными для экономик мегаполисов и государств в целом. Особенно важно создать необходимые условия для самореализации молодых людей.

Университеты, технопарки, инновационные научно-технологические центры - прекрасные площадки для успешной карьеры современной молодежи. Москва - абсолютный лидер по количеству и качеству университетов и технопарков в стране. Первый инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" тоже запускается в Москве.

Думаю, что запуск и работа кластера поможет Москве и дальше продвигаться вверх в мировых рейтингах Doing Business, инновационных городов мира и им подобных. Это позволит стать еще более привлекательным городом для жизни и самореализации талантливых и креативных людей не только из России, но и со всего мира. Залогом успешной работы кластера в будущем должно стать его постоянное развитие и совершенствование инструментов по запросу участников. Очень важно будет наладить функцию оперативной обратной связи с участниками кластера и его бенефициарами и эффективно подстраивать его функционал под постоянно меняющуюся реальность в мире всевозрастающей конкуренции.

Михаил Коган, председатель совета директоров ОАО "Калибр":

- Резидентам технопарков доступны такие меры поддержки, как статус якорного резидента, субсидии, компенсации затрат на приобретение оборудования, поддержка сбыта и экспорта. При этом управляющая компания оказывает содействие в получении государственных грантов, субсидий и прочих льгот. Мы помогает резидентам найти тот институт развития или инвестиционный фонд, в котором он нуждается, в соответствии с конкретным запросом, организуем встречи с сотрудниками этих структур, помогаем в оформлении документации, иногда вместе с резидентом участвуем в переговорах.

Технопарк активно взаимодействует с Московским экспортным центром по организации выезда резидентов на выставки, в том числе зарубежные. С помощью программы "Сделано в Москве" компания может экспонировать свою продукцию в Германии, Франции и других странах на льготных условиях. Так, наши резиденты представляли свои инновационные разработки в рамках таких крупных зарубежных событий, как Medica в Дюссельдорфе и Hannover Messe в Ганновере в 2017-2018 годах.

Ольга Минаева, директор по взаимодействию с государственными органами компании ABBYY Россия:

- Наша компания положительно оценивает проект создания инновационного кластера Москвы и активно участвует в его работе в качестве приглашенного эксперта. Радует энтузиазм коллег, готовность выйти за рамки привычных мер и прислушаться к потребностям компаний из разных отраслей: ИТ, медицины, промышленности и др. Основное новшество этого проекта - упрощение доступа к мерам поддержки. Коллеги из департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы готовы взять на себя сбор информации, который заменит для бизнеса процесс подачи документов и подготовки отчетности, например, в налоговой инспекции, Пенсионном фонде и других госструктурах. Помимо взаимодействия с уже существующими институтами развития и фондами, запуска налоговых льгот и снижения регуляторных требований к бизнесу обсуждаются принципиально новые инициативы. Среди них - очень перспективное для ИТ-отрасли кредитование под залог интеллектуальной собственности, которое при разумной реализации позволит существенно облегчить доступ компаний к кредитным средствам под оборотную деятельность.