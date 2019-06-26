В "Лужниках" появится ультрасовременный аквакомплекс

На территории "Лужников" построят один из самых больших в России и Восточной Европе аквакомплекс.

По информации "Вечерней Москвы", будет вырыто два основных бассейна: один -25 метров и второй - 50 метров. Также появятся небольшие развлекательные бассейны, водные аттракционы, термально-оздоровительный комплекс и фитнес-центр.

Для любителей серфинга установят специальный тренажер, который будет создавать искусственную волну. А если кто предпочитается расслабиться, сможет воспользоваться бассейном "ленивая река" и полежать в термованнах с возможностью выплыть на улицу.

Можно будет и позагорать в аквакомплексе будущего. Новый Дворец будет иметь раздвижную крышу.

Аквакомплекс оборудован новейшей системой водоподготовки, есть 32 фильтра, системы озонирования и очистки воды ультрафиолетом.

Хотя вся начинка комплекса будет ультрасоврменной и мультимедийной, архитектура здания сохранит исторический облик. Его подчеркнет стилистика 1950-х годов.