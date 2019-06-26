Москва является лидером по развитию в стране малого и среднего бизнеса. Не в последнюю очередь благодаря тому, что в столице действует удобная и доступная инфраструктура поддержки малых и средних предпринимателей.

Прежде всего, в столице готовы помочь начинающим предпринимателям консультациями по любым вопросам открытия и ведения бизнеса. Созданы специальные сервисы, можно пройти обучение как онлайн, на сайте MBM.RU, так и офлайн - в Центрах услуг для бизнеса (ЦУБ). Центры созданы на базе ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Здесь начинающие и уже действующие предприниматели могут бесплатно проконсультироваться по любому вопросу. Темы консультаций самые разные - налоговый и бухгалтерский учет, трудовое и гражданское право, госзакупки и, конечно, имущественная и финансовая поддержка.

В столице действуют 15 таких ЦУБ, при этом два из них - во флагманских МФЦ ЦАО и ЮЗАО - работают ежедневно, включая выходные дни, с 10 до 22 часов. Остальные ЦУБ действуют в стандартном пятидневном режиме. Количество обращений в ЦУБ с каждым годом растет: если в 2014, 2015 и 2016 годах их было около 60 тысяч в год, то в 2017-м - уже более 87 тысяч, а в 2018-м - уже превысило 100 тысяч. Получить бесплатную консультацию можно также онлайн с помощью специального сервиса на MBM.RU, для этого нужно всего лишь заполнить форму на сайте.

Помимо этого, в разделе "Онлайн-сервисы" можно быстро и бесплатно получить и другие полезные для бизнеса услуги. Сейчас доступны 11 сервисов, которые позволяют подобрать налоговый режим, подготовить документы для регистрации ИП или ООО, найти подходящее помещение для бизнеса, сформировать налоговую декларацию по УСН. А также подписаться на законодательный бизнес-дайджест, подать заявки на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и на получение займа в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Можно также пригласить выездного консультанта в свой офис, подключиться к "Бизнес-навигатору МСП", получить консультацию по оформлению недвижимости и городской земли.

Одна из самых востребованных мер поддержки предпринимателей - бесплатное обучение. Город предоставляет возможность учиться на любом этапе открытия и развития бизнеса в разных форматах - от тематических семинаров до крупных форумов, которые посещают тысячи предпринимателей. В прошлом году в образовательных мероприятиях столицы приняли участие более 100 тысяч человек. В этом году запланирован запуск проекта, в котором предприниматели смогут на основании базового и глубинных тестирований компетенций получить индивидуальную траекторию развития - цифровой профиль талантов, навыков и компетенций.

В столице готовы помочь начинающим предпринимателям консультациями по любым вопросам открытия и ведения бизнеса

Для малых и средних предпринимателей часто жизненно необходима финансовая поддержка. С прошлого года произошел перелом негативного тренда в кредитовании МСП: совокупный портфель кредитов впервые за последние 5 лет вырос и составил 4,2 триллиона рублей. Безусловными лидерами в этом сегменте выступают крупнейшие банки, их доля составила 74 процента в объеме выдачи. И если в целом по стране прирост выдачи новых кредитов МСБ у топ-30 составил 25 процентов, то в Москве он превысил 36.

Среди драйверов рынка кредитования малого и среднего бизнеса важную роль играют программы государственной поддержки, которые реализуются как на федеральном уровне (например, масштабная программа 8,5 процента Минэкономразвития России), так и на региональном. В Москве резиденты столичных технопарков могут получить субсидию на компенсацию процентной ставки по кредиту в объеме до 10 миллионов рублей, которую предлагает департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также воспользоваться льготными займами под 2-5 процентов Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса решает главную проблему малых компаний при обращении за кредитом - нехватку обеспечения или залога

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы решает главную проблему малых компаний при обращении за кредитом - нехватку обеспечения или залога. За счет капитала, сформированного в равных долях из средств федерального и московского бюджетов, Московский фонд выдает субъектам малого бизнеса поручительства, которые покрывают до 70 процентов суммы кредита. В абсолютном выражении поручительство не может превышать 100 миллионов рублей, но при необходимости больших сумм привлекаются ресурсы Федеральной корпорации по развитию МСП.

Важно, что с поручительствами Фонда для МСП условия финансирования лучше, чем в среднем по рынку, и на более длительные сроки: 66 процентов поручительств действуют на срок от 1 до 3 лет, 12 процентов - на 3-5 лет и 8 - на срок больше 5 лет. Средневзвешенная ставка кредита с поручительством фонда на конец первого квартала 2019 года составляла 11,3. Для сравнения: на конец 2018 года - 11,7 процента, на конец 2017 года - 13,3 процента.