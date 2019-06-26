В Москве сегодня ожидается дождь и максимум +21

В столичном регионе сегодня максимум +21 градус и кратковременный дождь. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По прогнозу синоптиков, выпадет от 3 до 6 мм осадков. Если говорить о времени - пик непогоды придется на период с 12:00 до 15:00. Впрочем, и вечером не исключены локальные небольшие дожди. Ветер в течение дня умеренный - порывы не превысят десяти метров в секунду. Вечером воздух остынет до 15 градусов. В результате среднесуточная температура приблизится к климатической норме, которая для последних чисел июня составляет +21 днем и +11 ночью.

Кстати, самым жарким 26 июня было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +33,6 градуса. А в 1909 году на термометре было всего +5,5.