В новой Москве откроют 23 парка

До конца этого года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы количество новых парков достигнет 23. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя департамента развития территорий Владимира Жидкина.

Уже полностью готовы 17 мест массового отдыха, работы по остальным объектам заканчиваются. Как отметил Жидкин, созданию новых парков и благоприятной экологической обстановке в этой части столицы способствуют лесные массивы. Их общая площадь достигает 75 тысяч гектаров. В лесах и рядом с жилыми комплексами создаются современные рекреационные зоны с детскими и спортивными площадками.

Более 70% жителей ТиНАО, как показали недавние исследования, высоко оценили развитие новых округов. Треть горожан, проживающих в старых границах столицы, рассматривают возможность перебраться в новую Москву.