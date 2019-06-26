В Подмосковье сокращается смертность от ДТП

За последние пять лет смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье снизилась более чем на 40%. Об этом по итогам заседания Госсовета по модернизации дорожного движения под председательством Владимира Путина сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Мы уже снизили смертность от ДТП практически на 43% и в этом году идем темпом минус 10% по сравнению с 2018 годом. Важнейшая задача - исключить опасные участки дороги, разделить полосы, сделать освещение, надземные и подземные переходы - все, о чем сегодня говорил президент, - отметил Андрей Воробьев.

Он также добавил, что дорожная сеть Подмосковья одна из самых протяженных в стране - более 41 тысячи километров. За 5 лет в области отремонтировано порядка 13,5 тысячи километров дорожного полотна, построены 34 региональные дороги, 19 мостов, 16 путепроводов и 7 развязок.

И дорожные работы на этом не останавливаются - в этом году будут отремонтированы 466 дорог регионального значения, реконструированы 16,6 километра и построены 57 километров новых дорог, 7 мостов и путепроводов.

В числе самых крупных проектов дорожного строительства губернатор назвал ввод транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, западный объезд Сергиева Посада и первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы на Волоколамском шоссе, который завершится до конца текущего года.