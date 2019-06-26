На Камчатке произошло мощное землетрясение

У берегов Камчатки вчера вечером произошло землетрясение магнитудой 6,2.

По информации сейсмостанции "Петропавловск" Камчатского филиала Геофизической службы РАН, на которую ссылается региональное ГУ МЧС, эпицентр залегал на глубине 52 километров, в 119 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск.

Местные жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов.

Оперативные группы обследовали здания и сооружения. Разрушений не выявлено, жертв и пострадавших также нет.

После землетрясения на полуострове зафиксировали серию афтершоков магнитудой до 4,8.