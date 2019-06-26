На Камчатке произошло второе сильное землетрясение за сутки

Второе мощное землетрясение за сутки магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки. Сейсмособытие зафиксировали сегодня днем в 14:27 по местному времени.

"По данным сейсмостанции "Петропавловск" Камчатского филиала Геофизической службы РАН, подземный толчок произошел на расстоянии 82 километров восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района, на глубине 71,4 километра", - сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ.

Население поселка ощутило подземные толчки силой 3-4 балла по шкале Рихтера.

Угроза возникновения цунами не объявлялась. Жертв, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Напомним, первое сейсмособытие зарегистрировали близ полуострова вчера вечером. Тогда жители Усть-Камчатского района ощутили толчки силой 5-6 баллов.