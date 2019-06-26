Байкало-Амурской магистрали - 45 лет

Уважаемые пассажиры, железнодорожники, ветераны и работники Байкало-Амурской магистрали!

Поздравляю вас с 45-летием начала строительства одного из главных железнодорожных путей России - Байкало-Амурской магистрали!

Сегодня БАМ - надежный фундамент для успешного освоения и процветания Сибири и Дальнего Востока!

Это идея, объединившая поколения, достояние России. Мы гордимся историей магистрали - историей нашей страны!

Желаю всем ветеранам и работникам легендарной магистрали крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго!

Генеральный директор АО "Байкальская ППК" Т. Ф. Кулиев

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