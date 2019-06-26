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26.06.2019 16:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Екатерина Чеснокова Фото: Екатерина Чеснокова
Фото: Екатерина Чеснокова

Знаменитый режиссер Эмир Кустурица планирует снять в Санкт-Петербурге фильм по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Об этом сам Кустурица заявил журналистам на встрече перед открытием фестиваля "ЭтоЭтно", куда он прибыл в качестве музыканта-исполнителя этнической балканской музыки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По словам режиссера, он давно собирается сделать фильм на российской материале, а творчество Достоевского, по его словам, как нельзя лучше "рифмуется" с сербской действительностью.

Правда, классического сюжета ждать не стоит.

- Это будет такой современный Достоевский, - поясняет он. - И в отличие от канонического текста, в моем произведении не Раскольников убьет старуху-процентщицу, а наоборот - бабушка убьет инвестора.

Но сначала автор нового прочтения классика планирует написать свою книгу, роман по мотивам произведения Достоевского. Потом на его основе его он собирается создать сценарий, и лишь финальным этапом станет экранизация.

Это станет уже вторым обращением культового режиссера к литературе нашей страны. В настоящее время Эмир Кустурица занят созданием фильма по повести Чингиза Айтматова "Белое облако Чингисхана".

Режиссер отметил, что эта небольшая повесть советского писателя привлекала внимание Кустурицы тем, что завоеватель Чингисхан показан в ней не так, как принято воспринимать его в Европе. В нем много черт, которые оказались глубоко симпатичны режиссеру. По мнению Эмира Кустурицы, Европа не сможет жить и развиваться без азиатского, евразийского, российского влияния.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Эмир Кустурица
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