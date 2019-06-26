Губернатор Ленобласти предложил лишать прав за превышение скорости

Глава Ленобласти Александр Дрозденко на заседании Госсовета выступил с инициативой ужесточить наказание для водителей, которые превышают скорость.

В частности, Дрозденко предложил лишать прав на срок до одного года тех, кто допускает максимальные показатели нарушения скорости.

В пресс-службе правительства Ленинградской области "РГ" сообщили, что по итогам Госсовета будут сформированы предложения, которые впоследствии могут быть оформлены в законодательные инициативы.

Заинтересованность властей Ленинградской области к усилению ответственности для водителей обусловлена тем, что причиной порядка 70 процентов ДТП со смертельным исходом становится несоблюдение водителями скоростного режима, а также правил обгона.