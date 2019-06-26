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26.06.2019 16:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Ленобласти предложил лишать прав за превышение скорости

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Глава Ленобласти Александр Дрозденко на заседании Госсовета выступил с инициативой ужесточить наказание для водителей, которые превышают скорость.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В частности, Дрозденко предложил лишать прав на срок до одного года тех, кто допускает максимальные показатели нарушения скорости.

В пресс-службе правительства Ленинградской области "РГ" сообщили, что по итогам Госсовета будут сформированы предложения, которые впоследствии могут быть оформлены в законодательные инициативы.

Заинтересованность властей Ленинградской области к усилению ответственности для водителей обусловлена тем, что причиной порядка 70 процентов ДТП со смертельным исходом становится несоблюдение водителями скоростного режима, а также правил обгона.

Власть Право Административное право Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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