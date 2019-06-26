Ученик Юрия Бутусова выпустил первый самостоятельный спектакль

Театр имени Ленсовета выпустил премьеру - "Мертвые души", сочинение по одноименной поэме и другим текстам Николая Васильевича Гоголя.

Это первая самостоятельная режиссерская работа актера Романа Кочержевского, уже давно работающего и в качестве режиссера, в частности ассистента Юрия Бутусова, экс-худрука театра. И третья постановка в репертуаре театра по произведениям Гоголя: еще есть "Ревизор" Сергея Федотова (Пермь), "Город.Женитьба.Гоголь." Юрия Бутусова.

Со школьных лет всем известно: отставной чиновник Павел Иванович Чичиков посещает помещиков - со своей странной просьбой о купле-продаже "мертвых душ". Коробочка, Плюшкин, Собакевич, Манилов, Ноздрев… Но в "Мертвые душах" Кочержевского и компании все по-новому, не так, как в хрестоматийной книге. Герои - из другого времени, совсем не XIX век. Не дома помещиков, а обыкновенные квартиры с телевизорами.

Звучит современная музыка. Разве что Плюшкин узнаваем. Блестяще играет его ведущий актер труппы Сергей Мигицко. "Это бес, а не человек". "Такой скряга, какого вообразить трудно". Прибедняется, говорит, что у него есть нечего. Продукты гниют, а крестьян голодом морит, всех считает ворами и мошенниками. Всё как у Гоголя.

Порой не понятно, кто есть кто. Возникает подсказка - крупными буквами на экране: Маниловы. Ноздрев…Чичикова играет то Федор Пшеничный, то вдруг Виталий Куликов

(он же - Собакевич), то Сергей Перегудов (он же - Ноздрев).

Корреспондент "РГ" расспросила создателей о новой работе.

Александр Новиков - Манилов

В "Ревизоре" вы - Земляника, в спектакле "Город.Женитьба.Гоголь." - Жевакин. И снова встреча с Гоголем.

Александр Новиков: Когда-то в нашем театре был великий - без преувеличения - спектакль "Игроки" по Гоголю, шедевр Игоря Петровича Владимирова. Он шел 20 лет, и мне посчастливилось 10 последних из них играть Глова-младшего. Вообще Гоголь меня постоянно "преследовал". Я поступал в институт с отрывком из "Женитьбы", потом играл во время учебы - и все время Подколесина. И бутусовскую "Женитьбу" очень люблю, нежный, близкий мне спектакль.

Гоголь - это невероятные объемы, содержания, это даже больше чем сиюминутное попадание в сегодняшнее время, в нашу жизнь.

Каким было ваше школьное восприятие поэмы Гоголя?

Александр Новиков: Мне всегда казалось, что "Мертвые души" - пристальное сосредоточение на помещиках, компании людей, которая у Гоголя распределена в таком порядке: Маниловы, Коробочка, Ноздрев, Собакевич и Плюшкин. Не случайная, по-моему, последовательность, в которой Чичиков посещает помещиков. Гоголь всматривается в этих людей через серьезную увеличительную оптику. Это ощущение не покидало меня во время репетиций. "Мертвые души", конечно, очень о многом, но сегодня мне кажется, что важнейшая тема этой поэмы - паразитирование на мертвых, страшная и безумно актуальная.

Трудно представить, что есть зрители, которые идут на "Мертвые души", чтобы узнать сюжет и все для них впервые. Хотя, к сожалению, есть в зале и такие. Но спектакль - не пересказ произведения, а сложная композиция, в которой сплетаются разные сюжеты и создают сверхсюжет.

А какая роль в "Мертвых душах" вам приглянулась?

Александр Новиков: Мне нравится способ, которым часто пользовался Юрий Николаевич - роли во время распределения не уточнялись. И в процессе работы каким-то странным образом распределение само вдруг возникало. Конечно, бывали и другие случаи - когда сразу было распределение по ролям, например, в "Женитьбе". Здесь довольно быстро Рома поручил мне заниматься именно ролью Манилова.

Мы сознательно сделали "Мертвые души" спектаклем уже сложившихся дуэтов. И Анна Ковальчук с Сергеем Перегудовым, и Лаура Пицхелаури с Виталием Куликовым, и мы с Натальей Шаминой до этого много играли вместе, и это в "Мертвых душах" проросло каким-то особым смыслом.

Не боитесь, что на спектакль поведут классами школьников?

Александр Новиков: Пока с чудовищной ситуацией культпоходов мы не столкнулись. Театр и культпоход - взаимоисключающие вещи, этому надо как-то противостоять.

Кочержевский - ученик Бутусова, с которым вы много работали. Чувствовали сейчас "руку мастера"?

Александр Новиков: Мы заряжены бутусовским театром, но у Кочержевского - своя человеческая интонация. Он прекрасный артист, и восемь лет, которые мы провели с Бутусовым, Рома занимал в театре немного особое место, был ассистентом на некоторых спектаклях Юрия Николаевича. Он умный, тонкий и содержательный. Я мечтаю, чтобы у Ромы все получалось.

Анна Ковальчук - Коробочка

В спектакле "Город.Женитьба.Гоголь." Юрия Бутусова, где ассистентом режиссера был Роман Кочержевский, Анна Ковальчук сыграла роль Агафьи Тихоновны, невесты, и получила высшую петербургскую театральную премию "Золотой софит".

В "Мертвых душах" у Ковальчук роль Настасьи Коробочки. Красивая молодая женщина, стильная, глаз не оторвать. Текст тот же, но совсем не Коробочка! У Гоголя - Настасья Петровна, помещица, вдова коллежского секретаря, "бережлива старушка", автор назвал ее "женщиной пожилых лет", Чичиков - "дубинноголовой".

Анна Ковальчук: Коробочку я репетировала и показывала, еще когда училась в институте. Но это была привычная бабулька в чепце. Здесь же совсем другой подход к бессмертному произведению Гоголя. Моя любимая артистка Елена Маркина, посмотрев наш спектакль, сказала, что это "не имеет никакого отношения ни к Гоголю, ни к Коробочке, но ты прекрасна".

Вы удивились предложению?

Анна Ковальчук: Я уже давно ничему не удивляюсь в нашем театре. И я знала, что Рома сделает все хорошо, интересно и для меня, и для зрителя. В его режиссуре соединилось то, что я люблю в профессии: великий классический текст Гоголя и театр живой, современный, не "нафталиновый", с острыми парадоксальными решениями. Именно такой театр ждет сегодня зритель, который прикипел к нам душой на спектаклях Бутусова.

Спектакли Бутусова идут в нашем театре, но надо двигаться вперед. И когда Юрий Николаевич нас покинул, было не понятно, куда, в какую сторону театр направится дальше. Самое лучшее, что с нами, нашей командой могло произойти - то, что мы оказались занятыми в спектакле Романа Кочержевского, ученика Бутусова. На каждую репетицию я шла с таким удовольствием! Режиссер не зажимал нас, а наоборот - раскрывал, давал возможность выплеснуть все, что хотелось, придумывалось. Все время что-то новое, интересное узнавали. И поражались его деликатности.

У всех актеров небольшие роли, у каждого свой "помещичий" эпизод. У меня, признаюсь, сложный отрывок. Рада, что у нас в итоге получилось такое неожиданное перевоплощение моей героини. Мы одеты в костюмы из 70-х годов ХХ века, звучит современная музыка.

Вспоминаю, как в школе задавали на лето прочесть "Мертвые души", как это было скучно, неинтересно! Поэтому мы не хотим вогнать зрителей в скуку. На дворе ХХI век, мы воспринимаем Гоголя уже по-другому, и его персонажи у нас - другие. Мне кажется, мы здорово все придумали! И зрительный зал отвечает нам интересом и любовью.

Роман Кочержевский, режиссер

Вы автор инсценировки, режиссер и художник спектакля. Решили все сделать сами, воплотить свои идеи, видение пространства?

Роман Кочержевский: Это была вынужденная мера. Мы должны были работать с художником, но неожиданно изменились сроки постановки и художник оказался занят.

В программке читаем: "Спектакль -расследование. Желание стряхнуть слой пыли с хрестоматийной русской поэмы, с помощью великого текста ответить на вопросы сегодняшнего бытия".

Роман Кочержевский: "Спектакль-расследование" - так мы думали сначала. Но во время репетиций эта формулировка ушла на второй план. Хотелось забыть все школьные штампы, найти другой угол зрения.

У вас, как и в "Женитьбе" Бутусова, использованы "и другие тексты Гоголя". Какие произведения добавили?

Роман Кочержевский: Да, принцип такой же. Здесь есть фрагменты из "Вия", "Шинели", "Записок сумасшедшего", "Старосветских помещиков", из незаконченной повести "Иван Федорович Шпонька и его тетушка", есть небольшой текст из "Выбранных мест из переписки с друзьями". Все это помогало мне разобраться в персонажах "Мертвых душ".

У Чехова, к примеру, можно проследить эволюцию персонажей от пьесы к пьесе. Так же и у Гоголя: есть блуждающие сюжеты, Николай Васильевич от произведения к произведению эти типы, характеры впускает в истории и под другими углами их показывает, но, тем не менее, это одна компания.

В школе многие из нас с неохотой читали "Мертвые души". А вы?

Роман Кочержевский: Нет, что вы! Тогда я воспринимал историю как детектив. Она казалась мне загадочной, мистической. Захотелось еще раз войти в эту книгу. Я сопоставил мои подростковые ощущения с тем, что есть сейчас, попытался разобраться в этом.

Гоголь, когда сочинял роман, написал Пушкину: "Кажется, будет сильно смешон". Вы увидели юмор, хотели поставить комедию, легкий, смешной спектакль?

Роман Кочержевский: Судить - зрителю. На мой взгляд, юмор у нас не прямой. Есть спектакли, на которых раздается хохот. Здесь мне важнее внимание зрителя, когда хочется посмеяться "внутренним" смехом. Над темами, которые мы поднимаем, не будешь в голос гоготать.

Актеры одеты в костюмы и не XIX века, и не сегодняшнего дня. Почему выбрали именно 70-е годы ХХ века?

Роман Кочержевский: Мы работали над спектаклем с художником по костюмам Сергеем Илларионовым. Создавали временной зазор: приближали к современности, а потом откатывались назад. Если бы актеры вышли на сцену в том, в чем ходят в жизни, возможно, не было бы дистанции для восприятия. Также отстранение создает музыка разных времен - современная и классическая. У нас большой плейлист, разнообразные композиции, и рэп, и рок-н-ролл есть.