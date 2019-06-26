В Мурманске магазинного вора вычислили по испачканной спине

В Мурманске сотрудники Росгварии раскрыли курьезную попытку ограбления. Ранним утром в ведомство поступил сигнал с улицы Коминтерна, неизвестный попытался вскрыть меховой салон.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, прибывшие на место бойцы обнаружили, что рольставни магазина отогнуты, но внутрь, судя по всему, злоумышленник не попал.

Рядом с входом в магазин стоял мужчина подозрительного вида. Одежда на его спине была испачкана краской, причем, цвет совпадал с колором рольставен. Сотрудники Росгвардии спросили у мужчины, чем он занимается у магазина в столь ранний час.

Прохожий, не видя в вопросе подвоха, сообщил, что пытался вскрыть дверь. Пораженные честностью мужчины, сотрудники Росгвардии немедленно вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая доставила мурманчанина прямо в отделение полиции.