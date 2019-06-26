В Петербурге церковь Святого Владимира признали памятником

Церковь Святого равноапостольного князя Владимира в поселке Лисий Нос признали памятником регионального значения. Ее включили в единый государственный реестр.

Как сообщают в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, данная церковь является образцом русского стиля, ориентированного на древнерусское северное деревянное зодчество. Здесь сохранились подлинные интерьеры, деревянная многомаршевая лестница, исторические дверные заполнения, два деревянных киота с иконами.

Особую ценность представляет деревянный резной иконостас. Он двух-трехъярусный, оформлен трехчетвертными колоннами со стилизованными византийскими капителями.

Долгое время Лисий Нос считался дальними "городским выселками". Но после строительства железной дороги это место стало застраиваться дачами. Появился поселок Владимировка, который назвали в честь владельца земель - графа Владимира Стенбок-Фермора.

В 1917 году здесь открыли церковь Святого равноапостольного князя Владимира. Богослужения в ней не прекращались даже во времена блокады Ленинграда. Работает эта церковь и сейчас.