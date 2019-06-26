Под Астраханью в трюме нефтяной баржи обнаружили тело шкипера

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР начали проверку по факту гибели шкипера нефтеналивной баржи в поселке Ильинка Астраханской области.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти сегодня нашли в трюме его коллеги-моряки. Известно, что погибший 1965 года рождения. Следователи осмотрели тело и место происшествия, опросили руководство компании и членов команды.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проводится проверка, которая установит все обстоятельства ЧП. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили следователи.