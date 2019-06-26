В Тазовском районе Ямала энергетики приступили к ремонту на сетях

В п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка Тазовского района окончен отопительный сезон, филиал АО "Ямалкоммунэнерго" занялся подготовкой к очередному осенне-зимнему периоду.

После остановки котлов по плану - техническое диагностирование, техническое освидетельствование тепловых сетей, эти мероприятия позволят судить о качестве и надежности работы сооружений в дальнейшем. В с. Антипаюта специалисты филиала начали проводить работы по реконструкции сетей ТВС (по ул. Вэлло и Новая), не зависящие от окончания отопительного сезона.

При планировании работ на предстоящее лето Тазовский филиал компании сделал акцент на улучшении качества электроснабжения. Без малого на шести километрах воздушных линий электропередач энергетики планируют провести капитальный ремонт в селах Газ-Сале, Антипаюта и поселке Тазовский. В планах также выполнение работ по реконструкции схем выдачи электроэнергии в с. Гыда. Принимая во внимание инфраструктурное и промышленное развитие поселка, в сентябре 2017 года АО "Ямалкоммунэнерго" введена в эксплуатацию современная электростанция в районном центре, с возможностью расширения мощностей. В целях обеспечения технической возможности по техприсоединению вновь возводимых объектов микрорайона Солнечный в пос. Тазовский энергетики увеличат установленную мощность электростанции, установив дополнительный агрегат ГПА 1,5 МВт.

На сетях водоотведения запланирован капремонт насосного и компрессорного оборудования ГКНС мкр. Маргулова, ремонт сети водоотведения микрорайонов "Аэропорт" и Маргулова в п. Тазовский.

В летний период предстоят работы и на сетях водоснабжения на участке котельной №7 в п. Тазовский по ул. Спортивной. Помимо этого, капитальный ремонт с заменой насосного агрегата подачи питьевой воды в мкр. Маргулова, ремонт насосной группы и монтаж фильтра грубой очистки исходной воды на водозаборе "Пионерный" п. Тазовский.

Это не полный список работ, намеченных филиалом на короткое северное лето.

На сегодняшний день часть работ по подготовке к осенне-зимнему периоду уже выполнены. Так в Гыде произвели капитальный ремонт лестниц емкостей склада ГСМ, а также отремонтированы ДГУ №5,6,7,8 на ДЭС. В пос. Тазовский в целях улучшения качества водоснабжения по результатам технического аудита был заменен коагулянт окси хлорид алюминия на аква-аурат 30, произведена замена засыпки фильтрующих элементов (кварцевый песок, активированный уголь, сорбент АС и МС) на ВОС "Рыбозавод", ВОС "Аэропорт", ВОС-1000, ВОС "Геофизики" и проведена регулировка дозировок подачи реагентов (коагулянтов и флоокулянтов) на всех ВОС.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"