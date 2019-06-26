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Трагически погиб гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский

Рок
    26.06.2019, 12:02
Текст:   Олег Усков

Бывший гитарист легендарных "Песняров" Аркадий Ивановский погиб на шестидесятом году жизни 24 июня.

Информация об этом появилась на странице музыканта в социальный сети "ВКонтакте".

"Дорогие друзья, не стало близкого нам человека, товарища и коллеги, Аркадия Станиславовича Ивановского", - сказано в сообщении. Без указания причин смерти.

При этом, согласно информации KP.RU, Ивановский утонул. Но все обстоятельства трагедии пока не известны.

Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года и был последним гитаристом "Песняров" - до распада коллектива: с 1996 по 2003 год.

После - преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова.

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