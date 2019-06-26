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26.06.2019 13:51
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Участники Международного форума совместного строительства мировой экономики высказались против политики протекционизма

Страны мира должны выступить против протекционизма и совместно содействовать здоровому развитию мировой экономики. К такому выводу пришли эксперты и ученые стран-членов G20, которые приняли участие в Международном форуме совместного строительства мировой экономики открытого типа. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Форум провели 25 июня в Осаке в преддверии 14-го саммита G20 по инициативе Академии общественных наук КНР и издательства "Чайна дейли". В нем приняли участие представители бизнес-сообществ и эксперты из Китая, Японии, Республики Корея, Италии, США и других стран.

По мнению участников форума, протекционизм и технические барьеры ограничивают потенциал развития мировой экономики.

Президент Академии общественных наук КНР Се Фучжань заявил, что Китай является главным фактором стабильности глобальной экономики и локомотивом развития современного мира.

"После мирового финансового кризиса 2008 года Китай решил придерживаться открытости внешнему миру, рассматривая это как эффективную меру для противостояния кризису и содействия экономическому росту. Мы надеемся, что как можно больше стран и регионов мира смогут использовать возможности, открывающиеся благодаря развитию Китая. В последние годы страна выдвинула ряд важных мер по обеспечению реформ и открытости", - отметил Се Фучжань.

По мнению участников форума, мировая экономика открытого типа сталкивается с серьезными вызовами со стороны приверженцев политики односторонних действий и протекционизма. Риски и неопределенность, с которыми сталкивается мировая экономика, заметно возросли. Все это может оказать ухудшающее воздействие на мировую экономику.

Глава департамента инвестиций в Китай при Аргентино-китайской торгово-промышленной палате Гильермо Круз высказал свое мнение о процессе экономической глобализации.

"Я с оптимизмом смотрю на экономическую глобализацию. Процесс глобализации и интернационализации не пойдет вспять, - заявил он. - Возможно, нынешняя ситуация замедлит процесс интеграции. Но тем не менее от этого пути трудно оторваться мировой экономике, которая отличается растущей взаимосвязью и взаимодополняемостью национальных экономик".

Вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Мэтью Гудман отметил, что США и Китай - крупнейшие экономики мира, и влияние их торговых трений на глобальную ситуацию очевидно.

"Тарифная война между США и Китаем повысит неопределенности роста мировой экономики, - считает Мэтью Гудман. - Согласно прогнозу Международного валютного фонда, тарифные трения между двумя странами приведут к снижению темпов роста мировой экономики на 0,3-0,5%. В то же время существующие неопределенности воздействуют на глобальные цепочки поставок".

Президент Японо-китайского научно-технического культурного центра Мурата Ёситака призвал противостоять протекционизму.

"В настоящее время страны и регионы мира взаимозависимы, цепочки поставок развернуты по всему миру. Протекционизм или технологические барьеры наносят вред всем сторонам. Поэтому на предстоящем саммите все страны мира должны выступить против протекционизма", - отметил Мурата Ёситака.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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