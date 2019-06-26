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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Наше кино
    26.06.2019, 10:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил Пятый канал, уточнив, что свои последние годы артист проживал в Доме ветеранов кино и сражался с тяжелым недугом, "который взял верх".

По информации канала, Харченко почувствовал себя плохо вечером 25 июня. Супруга вызвала актеру "скорую", но спасти кинематографиста не удалось.

Валерий Николаевич Харченко родился 3 февраля 1938 года в селе Манченки, Харьковская область. В 1960-м окончил Харьковский политехнический институт, в 1971-м - режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Сергея Герасимова. Был ассистентом режиссера на "Зеркале" Тарковского.

Снял фильмы "Между небом и землей", "Повар и певица", знаменитую детскую комедию с Калягиным, Гринько и Никоненко "Фантазии Веснухина", "Бабушка надвое сказала", "Короткое дыхание любви". Как актер появляется в боевике 1969 года "Взрыв после полуночи", лентах "Зарубка на память", "Дом для Серафима", "Высокая кухня".

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