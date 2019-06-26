В Госдуме обвинили США в давлении на Совет Европы

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Соединенные Штаты против возвращения России в ПАСЕ. Ни Евросоюз, ни Совет Европы не должны принимать делегации россиян, находящихся в санкционном перечне как ЕС, так и США, подчеркнул он.
- Истерика украинской делегации, которую они устроили накануне в ПАСЕ, отозвалась эхом в Вашингтонских коридорах, - сказал Железняк журналистам. - При этом американских политиков не смущает, что США не имеют ни малейшего отношения к Парламентской Ассамблее Совета Европы.
По оценке парламентария, Вашингтон "пытается обозначить, что поддерживает Киев и других вассалов на постсоветском пространстве в их антироссийском демарше".
- Нездоровый ажиотаж вокруг восстановления в правах национальной делегации России в ПАСЕ выглядит бурей в стакане, которую подняла кучка русофобов, - продолжил политик. - Группа антироссийски настроенных делегатов, не получив поддержку внутри ПАСЕ, явно пожаловалась своему заокеанскому боссу, чтобы тот подключил тяжелую артиллерию и оказал давление.
Парламентарий напомнил, что большинство представителей национальных делегаций выступает за возвращение России к полноценной работе с европейскими коллегами. Также ясно, что без России европейские вопросы не могут быть решены эффективно, начиная от вопросов экономики и гуманитарного взаимодействия до проблем глобальной безопасности.
- Осталось дождаться, сможет ли представительный орган Европы доказать свою состоятельность и самостоятельность. Россия будет работать в рамках ПАСЕ только на условиях полноценного участия, - напомнил парламентарий позицию РФ.
Напомним, что голосование по поводу подтверждения полномочий российской делегации состоится сегодня.