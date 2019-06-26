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26.06.2019 14:53
Рубрика: Власть

В Госдуме обвинили США в давлении на Совет Европы

Текст: Татьяна Замахина
США не сдержались, чтобы не надавить на Совет Европы и попытаться воспрепятствовать возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя недовольство американской стороны ходом рассмотрения этого вопроса ассамблеей.
Фото: Доминик Бутен / РИА Новости Фото: Доминик Бутен / РИА Новости
Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Соединенные Штаты против возвращения России в ПАСЕ. Ни Евросоюз, ни Совет Европы не должны принимать делегации россиян, находящихся в санкционном перечне как ЕС, так и США, подчеркнул он.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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- Истерика украинской делегации, которую они устроили накануне в ПАСЕ, отозвалась эхом в Вашингтонских коридорах, - сказал Железняк журналистам. - При этом американских политиков не смущает, что США не имеют ни малейшего отношения к Парламентской Ассамблее Совета Европы.

По оценке парламентария, Вашингтон "пытается обозначить, что поддерживает Киев и других вассалов на постсоветском пространстве в их антироссийском демарше".

- Нездоровый ажиотаж вокруг восстановления в правах национальной делегации России в ПАСЕ выглядит бурей в стакане, которую подняла кучка русофобов, - продолжил политик. - Группа антироссийски настроенных делегатов, не получив поддержку внутри ПАСЕ, явно пожаловалась своему заокеанскому боссу, чтобы тот подключил тяжелую артиллерию и оказал давление.

Порошенко: Совет Европы, НАТО, G7 могут снять санкции с России

Парламентарий напомнил, что большинство представителей национальных делегаций выступает за возвращение России к полноценной работе с европейскими коллегами. Также ясно, что без России европейские вопросы не могут быть решены эффективно, начиная от вопросов экономики и гуманитарного взаимодействия до проблем глобальной безопасности.

- Осталось дождаться, сможет ли представительный орган Европы доказать свою состоятельность и самостоятельность. Россия будет работать в рамках ПАСЕ только на условиях полноценного участия, - напомнил парламентарий позицию РФ.

Напомним, что голосование по поводу подтверждения полномочий российской делегации состоится сегодня.

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