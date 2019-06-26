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26.06.2019 17:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В провинции Хунань пройдет первая китайско-африканская торгово-экономическая ярмарка

В Пекине прошло заседание координаторов по реализации итогов Пекинского саммита Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (ФКАС). По случаю открытия заседания председатель КНР Си Цзиньпин направил его участникам поздравительное письмо, в котором выразил надежду, что обе стороны придерживаются принципов совместных обсуждений и совместной работы для формирования ещё более тесного сообщества единой судьбы Китая и Африки. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

27 июня в городе Чанша провинции Хунань состоится Первая торгово-экономическая ярмарка Китай-Африка, которая направлена на реальное продвижение китайско-африканского торгово-экономического сотрудничества и на поиск новых путей и методов его развития.

В настоящее время Африканский союз (АС) разработал программу "Повестка дня Африканского союза до 2063 года". Началось строительство Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая охватит более 50 африканских стран. Потенциал развития Африки привлекает внимание всего мира. На этом фоне эффективное сопряжение инициативы Китая "Один пояс и один путь" со стратегиями развития АС и африканских стран и Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в полной мере высвободит потенциал развития стран с формирующимися рынками, а также будет способствовать достижению целей глобального сокращения бедности и содействия мировому экономическому росту.

Сейчас в мире наблюдаются изменения, с которыми человечеству не приходилось встречаться в последние 100 лет его истории. В сложной геополитической и социально-экономической обстановке отмечается тенденция экономического роста развивающихся стран. Сотрудничество Китая и Африки вносит важный вклад в укрепление сил и возможностей развивающихся стран, построение международных отношений нового типа и формирование сообщества единой судьбы человечества. В этом смысле создание ещё более тесного сообщества с единой судьбой Китая и Африки принесет больше пользы народам всех стран, а также станет позитивной энергией, которая столь необходима сейчас человечеству для продолжения глобального развития.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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