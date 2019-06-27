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27.06.2019 13:05
Рубрика: Культура

На дне водохранилища в Ираке обнаружен огромный дворец бронзового века

Текст: Наталья Панасенко

Международная группа археологов обнаружила на севере Месопотамии руины огромного дворца из бронзового века. Хасан Кассим, глава Курдского управления древностей в северном Ираке, и Ивана Пульиз из Тюбингена датируют находку II тысячелетием до нашей эры, времен царства Митанни, говорится в сообщении Тюбингенского университета (Германия).

Останки древнего здания скрывались под водой Мосульской плотины (плотина на реке Тигр в районе иракского города Мосул). "Более 30 лет участок находился под водой", - сказал Кассим, когда представил свою впечатляющую находку. Но из-за засухи в северном Ираке уровень воды в водохранилище упал, и у археологов появилась возможность делать раскопки.

Фото: J Stomatol Oral Maxillofac Surg
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"Мы обнаружили двадцать комнат в монументальном, построенном из сырцового кирпича здании, - говорит археолог Ивана Пульиз. - Многое указывает на то, что дворец использовался в течение длительного времени".

Некоторые из комнат были украшены фресками в ярких красных и синих тонах. В качестве напольной плитки использовался кирпич. Общий размер дворца составлял не менее 2000 квадратных метров. Найденные в дворцовых комнатах глиняные клинописные таблички указывают на то, что это здание времен могущественного царства Митанни, которое существовало 15-14 веках до нашей эры на большей части северной Месопотамии и Сирии.

Благодаря клинописным табличкам филолог Бетина Файст из Гейдельбергского университета обнаружила, что сегодняшний город Кемун (Kemune), скорее всего, является древним городом Зачику (Zachiku), который упоминался в древних ближневосточных источниках около 1800 г. до н.э.

"Царство Митанни является одним из наименее изученных древних восточных государств, - говорит Пульиз. - Так что открытие дворца имеет огромное научное значение".

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