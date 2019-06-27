Гигантский моллюск попал на видео там, где его никогда раньше не видели

Во время экспедиции американского управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ученые смогли заснять уникальное видео в водах Мексиканского залива. Впервые на этой территории они увидели живого гигантского кальмара.

Редкие кадры удалось сделать благодаря камере Medusa, специально созданной для глубоководной съемки. Ее особенность - использование красного света и практически полное отсутствие шума. Именно это помогло "привлечь" моллюска - обычных камер обитатели больших глубин как правило стараются избегать.

Длина кальмара оценивается от 3 до 4 метров. Видно, что гигант приближается к приманке, установленной на камере, затем понимает, что никакой ценности она не представляет и отступает.