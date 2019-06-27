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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке расчеты С-400 "отразили" удар с воздуха

Текст: Юлия Гарднер

Подразделения противовоздушной обороны Войск и сил на Северо-востоке России в рамках учения отразили удар с воздуха.

Фото: Пресс-служба ВВО
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- При угрозе массированной атаки на позиции зенитно-ракетного комплекса С-400 подразделение совершило марш на запасную позицию. На маршруте следования в новый позиционный район охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы противника, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В то же время ЗРПК "Панцирь-1С" открыл огонь по беспилотному летальному аппарату, с помощью которого "противник" координировал свои действия.

Расчеты радиационной химической биологической защиты применили дымовые машины, что помогло скрытно переместить и развернуть ракетный комплекс.

Военнослужащие подразделения С-400 продолжили вести бой, выполняя электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Всего в тренировке участвовали более 150 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники.

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