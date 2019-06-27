Сахалинец открыл стрельбу в храме

Сотрудники сахалинской полиции задержали 35-летнего жителя Поронайска, подозреваемого в совершении разбойных нападений, сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

По сообщениям в дежурную часть полиции, мужчина с предметом, похожим на пистолет, зашел в один из православных храмов Невельского района и потребовал отдать ему иконы, крестики и другое церковное имущество. Через полчаса злоумышленник с похожими приметами совершил нападение на ближайший продуктовый магазин.

Выехавшим на место происшествия сотрудникам регионального управления уголовного розыска удалось установить его личность и задержать.

Следователи выяснили, что мужчина, войдя в храм, выстрелил из пневматического пистолета в потолок и стал угрожать служительнице. Но она неожиданно дала отпор, заставив злоумышленника ретироваться. Тогда он зашел в ближайший продуктовый магазин и, наставив на продавца оружие, потребовал все деньги из кассы. Испуганный работник магазина отдал злоумышленнику 9 тысяч 500 рублей. Взяв наличные, мужчина с пистолетом вышел на улицу, поймал такси и уехал в Южно-Сахалинск.

В настоящий момент он заключен под стражу. Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу возбуждено два уголовных дела о разбое (частями 2,3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ).