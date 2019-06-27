На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты

Настоящие сенсации на форуме "Армия-2019" случаются не только на помпезных премьерах и презентациях, но и в скромных экспозициях.

Новосибирский институт прикладной физики - не очень богатое предприятие отечественной оборонки, поэтому его стенд притулился в тени великих экспонентов. Но именно здесь можно увидеть и даже потрогать руками то, что всесильный Запад реализовать не смог и по сей день.

Специалистами этого института создана без преувеличения уникальная система защиты наземной бронетехники. Танк Т-14 "Армата", например, для ракет Javelin окажется не по зубам. Более того, эта система защиты, у которой пока нет и названия, надежно прикроет малые боевые корабли, а также наземные комплексы ПВО типа "Бук", "Тор" и "Панцирь" от ударов с воздуха высокоточными ракетами, в том числе, наводящимися на излучение радарных систем.

Не менее интересна не защитная тематика Новосибирского института, а ударная. Здесь разработаны малогабаритные боеприпасы для различных гранатометов. В частности, для подствольного ГП-25 - обычно он крепится под стволами автоматов типа АК, и его модификаций. Основное предназначение подствольников - уничтожение открытой живой силы. Граната, выпущенная из него, взрывается и осколками наносит увечья не особо защищенным воинам на поле боя.

Есть еще револьверные и помповые гранатометы, а также АГС - автоматические станковые гранатометы калибров 30 и 40 мм. Все они предназначены для борьбы с живой силой противника, к тому же, стоит повторить, не особо защищенной.

В Новосибирске разработали и выпустили кумулятивную гранату пкод эти малые калибры, испытания которой превзошли все ожидания. Это ВКО-25. Есть более мощные - ГК-94. На расстоянии в 400 метров они пробивают гомогенную броню толщиной почти 200 мм. В странах НАТО имеются подобные гранаты, но их бронепробиваемость намного ниже - даже сравнивать некорректно. Если обстрелять из укрытия автоматическим гранатометом АГС колонну бронетехники нашими кумулятивными гранатами, она просто перестанет существовать. Теперь и простому мотострелку не надо таскать тяжелый РПГ-7, чтобы не бояться встречи с вражеской бронетехникой. Достаточно иметь в подсумке хотя бы несколько гранат ВКО-25. Кстати, эти гранаты имеют и весьма оригинальную осколочную боевую часть, так что ими можно стрелять не только по броне и укрепленным объектам, но и по открытой живой силе противника.