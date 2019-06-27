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27.06.2019,  
13:03
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Корветы-"невидимки" Балтийского флота ушли в Атлантику

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стойкий" покинул Военную гавань Балтийска 25 июня и взял курс в Атлантический океан.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, дальний поход совершается в рамках регулярного военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане. В ходе совместного плавания в Атлантике корабли отряда проведут совместное маневрирование и учение по связи в ордере.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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На корветах базируются корабельные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации БФ. Их экипажи проведут плановые полеты и противолодочные учения, в ходе которых будут использоваться опускаемые гидроакустические станции.

Боевым расчетам кораблей предстоит выполнить поиск и обнаружение надводных кораблей и подводных лодок условного противника. На бортах кораблей находятся группы антитеррора из соединения морской пехоты Балтийского флота.

В данный момент отряд приступил к проходу проливов Каттегат и Скагеррак, соединяющих Северную Атлантику и Балтийское море, сообщили в военном ведомстве.

Справка "РГ"

"Бойкий" и "Стойкий" - серийные корветы проекта 20380. Оба они вошли в состав Балтийского флота в 2013 году. "Невидимками" их зовут за малозаметность: надстройка выполнена из радиопоглощающих стекло- и углепластиков, в итоге средняя круговая эффективная поверхность рассеяния корабля уменьшена втрое по сравнению с предшественниками этого класса, и вероятность наведения на него противокорабельных крылатых ракет снижена практически в пять раз.

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