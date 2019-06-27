Умер актер Билли Драго

Отличный американский актер Билли Драго, пользующийся давней и устойчивой культовой славой - благодаря фактурным образам злодеев и подонков, скончался 24 июня в Лос-Анджелесе на 74-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Rest In Peace Billy Drago! pic.twitter.com/8e9jYKuVRJ — Jerry Dennis (@JerryD70) 27 июня 2019 г.

Причина смерти величественной звезды жанрового кино - осложнения после инсульта.

Настоящее имя Драго - Уильям Юджин Берроуз-младший. Будущий актер родился 30 ноября 1945 года в Хьюготоне, штат Канзас. Драго - девичью фамилию бабушки Уильяма.

Закончив школу, работал каскадером. Далее - на радиостанциях в Канаде и Нью-Йорке. В 1979-м начал сниматься, дебютировав на ТВ, и далее сыграв более 110 ролей: "Вторжение в США", "Детективное агентство "Лунный свет", "Блюз Хилл-стрит", "Неприкасаемые" Де Пальмы, сериал "Пятница, 13", второй "Киборг" - с юной Джоли, "Крутой Уокер", "Мастера ужасов", оригинальные "Зачарованные", "Сверхъестественное", фильмы серий "Дрожь земли" и "Дети кукурузы". Словом, не фильмография, а песня.

Супруга Билли, актриса Сильвия Галлардо ("Вавилон-5", "Санта-Барбара"), снимавшаяся с Драго на ряде проектов, умерла в 2012 году в возрасте 58 лет.

Их сын, Даррен Берроуз, также стал актером, и достойным: Милтон из "Плаксы" с Деппом, Эд из "Северной стороны", Сонни из "Класса 1999".