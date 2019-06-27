Враг не пройдет: минные заградители "Клещ-Г" рассекретили на "Армии"

На проходящем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" рассекретили комплект новейших минных заградителей, выполненных на базе гусеничных и колесных машин, создаваемых в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ-Г".

Как рассказали специалисты, занимающиеся этой техникой, в комплект входят три машины. Самым тяжелым из них является минный заградитель УМЗ-Г на гусеничном базовом шасси. В его конструкции широко используются узлы и агрегаты танков Т-72 и Т-90. Его вес - 43 500 кг.

В бронированном кузове установлены 9 специальных пусковых установок, позволяющих осуществлять скоростное дистанционное минирование. Всего в них 270 кассет. Дальность отстрела мин - от 40 м. Скорость минирования - 40 км/ч. Максимальная же скорость УМЗ-Г - 60 км/ч. Для самообороны имеется 12,7 - мм пулемет 6П49-"Корд". Экипаж - 2 человека.

При проектировании среднего варианта УМЗ-К применен бронеавтомобиль "Астейс" - 70202-0000310. Его масса - 18 700 кг. Количество кассет уменьшено до 180 штук. Дальность отстрела мин такая же, как у гусеничного варианта. Возросла максимальная скорость передвижения по шоссе - до 100 км/ч. Скорость минирования такая же. Экипаж также 2 человека.

Самая компактная машина этого комплекта выполнена на основе "Тайфуна-ВДВ". Он весит 14 500 кг, оборудован 60 кассетами. Максимальная скорость - 100 км/ч. Экипаж-2 человека.

Эта техника дает возможность при угрозе наступления противника очень быстро установить противотанковые, противопехотные, противодесантные и смешанные минные поля. При этом мины получают задание, когда им необходимо самоликвидироваться.

Машины оборудованы спутниковой навигацией с возможностью прокладки маршрутов движения. При этом в автоматическом режиме в реальном времени идет передача данных командованию с координатами и характеристиками минных полей.

Представленные на форуме машины будут задействованы в испытаниях сразу после выставки.

Кроме них создается переносной специальный комплект минирования, который обслуживают, в зависимости от задач, двое или четверо военнослужащих.

Разрабатывается также и вертолетный вариант. В рамках этой работы конструируются и новые "интеллектуальные" мины, которые смогут выполнять широкий спектр задач. Они будут безопасны для собственных войск и для мирного населения.