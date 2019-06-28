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28.06.2019 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ревнивец в Костроме зарезал бывшую жену

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Полиция в Костроме задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей супруги из ревности, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Громкое убийство молодой женщины произошло рано утром 27 июня в Давыдовском микрорайоне Костромы. По версии следствия, около 4 часов утра в квартиру к 21-летней костромичке пришел бывший муж, с которым она официально развелась 3 месяца назад. У пары была полуторагодовалая дочь, которая после развода жила с матерью.

- В ходе произошедшей ссоры на почве ревности подозреваемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения в грудную клетку, после чего с места преступления скрылся, - сообщили в СК.

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Как уточнила представитель ведомства Ольга Вакурова, предполагаемым поводом для совершения преступления стало то, что мужчина заподозрил бывшую жену в появлении соперника.

По предварительным данным, подозреваемый раньше не имел проблем с законом. Мужчина работал на одном из костромских ювелирных предприятий. После развода он пытался восстановить совместную жизнь с бывшей женой, однако при встрече выяснение отношений завершилось трагедией.

Зарезав экс-супругу, налетчик забрал из квартиры маленькую дочь и отнес ее в дом к своей матери, после чего скрылся. Увидев на пороге своего сына и маленькую внучку в 5 часов утра, бабушка девочки заподозрила неладное и позвонила в полицию с просьбой проверить, все ли в порядке с ее бывшей снохой.

Прибывшие на место оперативники обнаружили на теле погибшей молодой матери около 20 ножевых ранений. Через два часа, осознав случившееся, подозреваемый сам пришел в отделение полиции, где добровольно написал явку с повинной и разрыдался.

- Явка с повинной принята. По факту убийства 21-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, следователем СУ СК России по Костромской области готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СК.

Заботу об осиротевшей девочке временно взяли на себя родственники погибшей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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