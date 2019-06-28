В Новосибирске из-за хлопка газа эвакуировали 15 человек

В Новосибирске произошел хлопок газа в многоквартирном доме по улице Ленина.

- В дежурную часть поступило сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома по улице Ленина, 75, - рассказал "РГ" представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. - На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи на площади 40 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали из дома 15 жильцов. Обошлось без разрушений. Хозяйка квартиры госпитализирована в больницу бригадой скорой помощи. По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия выехала аварийная газовая служба.