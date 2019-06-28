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28.06.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Ахмат": Убитый в Тольятти не имел отношения к бойцовскому клубу

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)

Пресс-секретарь бойцовского клуба "Ахмат" Асланбек Бадаев сообщил в пятницу, что убитый возле своего дома в Тольятти Илья Тягун не имел отношения к клубу и тем более "не был его руководителем". Слова Бадаева приведены в официальном аккаунте в Instagram БК "Ахмат".

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"Сегодня с утра мы стали свидетелями информационного "вброса" со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба "Ахмат" (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Клуб выразил соболезнование семье Ильи Тягуна. Как отмечается, филиал "Ахмата" в Тольятти появился две недели назад, но пока не зарегистрирован, а руководитель не назначен.

В то же время на видео с торжественного открытия "Ахмат-Тольятти", которое появилось на страницах бойцовского клуба в сосетях, присутствует Илья Тягун. Он среди других участников церемонии перерезает ленточку и говорит такие слова: "Большое спасибо, что пришли к нам на открытие, всех рады видеть". В этот момент на видео появляется титр "Илья Тягун, директор "Ахмат-Тольятти". Вместе с ним на видео фигурируют также вице-президент БК "Ахмат-Грозный" и чемпион WFCA (Akhmat Fight Club) в легком весе. Судя по всему, погибший официально не числился среди сотрудников бойцовского клуба.

Как ранее сообщалось, 37-летний Тягунов был убит в Тольятти в четверг на улице Калмыцкой. Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". В деле уже установлен подозреваемый - мужчина 1985 года рождения, его объявили в розыск.

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