В Ленобласти трое детей пострадали в ДТП со скутером

Новости

Социологи: Большинство немцев не одобряют работу правительства 16:29
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето 16:07
"Настоящее немецкое качество": так ли надежен Volkswagen Tiguan 16:04
Российский боксер Гаджимагомедов выиграл Европейские игры 15:54
Песков рассказал про иностранные языки Путина 15:51
Испанские строители три года пытаются добиться статуса кладоискателей 15:40
Путин посетил соревнования по боксу в Минске 15:36
Как пользоваться автомобильным кондиционером в жару 15:06
В Ростове арестована бывшая жена члена банды Цапков 14:55
Орбакайте опровергла слухи о том, что является матерью детей Галкина 14:53
Испанский клуб сменил название на ФК "Плоская Земля" 14:45
"Краснодар" разгромил "Ростов" на турнире в Австрии 14:32
Умерла актриса Евгения Дембская 14:29
В центре Москвы избили девушку-режиссера 14:15
В Сибири открылись первые магазины формата zero-waste 13:58
Опубликована новая песня Уитни Хьюстон 13:43
В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны 13:42
Минобороны создаст собственную киностудию в парке "Патриот" 13:40
В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар 13:34
Видео: Сможет ли Lada Vesta сделать "полицейский разворот" 13:33
Кевин Костнер: Принцесса Диана должна была играть в "Телохранителе 2" 13:30
Компания SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников Starlink 13:28
Спасатели нашли тело последнего пропавшего на Алтае туриста 13:28
Пресс-секретарь Трампа получила ушибы в драке на границе Корей 13:09
Боснийский депутат: Парламентаризм на Западе находится под угрозой 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
28.06.2019 15:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти трое детей пострадали в ДТП со скутером

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Кингисеппском районе Ленинградской области в больницу доставлены трое детей, все они получили травмы в ДТП, произошедшем на выезде из садового товарищества "Березка".

Стало известно состояние детей, раненных в ДТП с поездом у Архангельска

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14-летний подросток, находящийся за рулем мопеда Дельта не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Transporter.

От удара минивэн наехал на скутер Olive, который стоял на обочине по ходу движения. За рулем скутера находился 14-летний мальчик.

В результате скутер перевернулся, ребенок получил травмы. Перевернулся и мопед. Пострадал его юный водитель, а также двухлетний мальчик, который находился на Дельте в качестве пассажира.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии начата проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси