В Ленобласти трое детей пострадали в ДТП со скутером

В Кингисеппском районе Ленинградской области в больницу доставлены трое детей, все они получили травмы в ДТП, произошедшем на выезде из садового товарищества "Березка".

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14-летний подросток, находящийся за рулем мопеда Дельта не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Transporter.

От удара минивэн наехал на скутер Olive, который стоял на обочине по ходу движения. За рулем скутера находился 14-летний мальчик.

В результате скутер перевернулся, ребенок получил травмы. Перевернулся и мопед. Пострадал его юный водитель, а также двухлетний мальчик, который находился на Дельте в качестве пассажира.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии начата проверка.