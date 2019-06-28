На Кубани предупредили о смерчах и массовых штормах

В Краснодарском крае объявили пять штормовых предупреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Кроме массовых штормов экстренные службы предупреждают о выходе смерчей на сушу. Более 23 тысяч спасателей, две тысячи единиц техники, в том числе два воздушных судна и более 80 плавсредств, приведены в готовность. Работа организована в круглосуточном режиме.
Информацию о штормовом предупреждении еще вчера распространила пресс-служба администрации Сочи.
Экстренные службы предупреждают, что до 30 июня возможны неблагоприятные метеоявления, которые могут сопровождаться выпадением залповых осадков, дождями и грозами.
На участке Магри - Веселое возможно формирование смерчей над морем.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курортов Краснодарского края воздержаться от отдыха вблизи водоемов и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру "112".