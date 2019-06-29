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29.06.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при взрыве газа в Коврове выросло до 12 человек

Текст: Елена Шулепова (Владимир)

Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Коврове Владимирской области. В СУ СК уточнили также число пострадавших: в результате взрыва один человек погиб и одиннадцать госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

От полученных травм в квартире, где произошел взрыв с последующим пожаром, погиб хозяин жилья 70-летний пенсионер-инвалид. Еще одиннадцать человек госпитализированы с различными травмами.В частности, травмированы четверо полицейских, прибывших по вызову жены погибшего, а также два сотрудника писково-спасательного отряда, выломавших дверь. Кроме того, в больнице оказались пятеро жителей дома. Как сообщается, люди получили ожоги, отравления угарным газом, переломы, ушибы.

Фото: iStock
Стали известны подробности взрыва газа в квартире под Владимиром

Двое - мужчина и женщина - были доставлены в ожоговый центр университетской клиники Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ), сообщается на сайте учреждения. Их состояние оценивается, как тяжелое. У мужчины (по версии следствия, виновника случившегося) обожжено около 90 процентов тела. У женщины - до 80 процентов. Пострадавшие находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщает пресс-служба ПИМУ.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В следственном отделении по городу Ковров рассказали подробности случившегося, которые удалось установить на данный момент.

Известно, что накануне около 23 часов женщина позвонила в полицию, умоляя о спасении мужа-инвалида, оставшегося в квартире наедине с нетрезвым сыном. По ее словам, сын "хулиганит", выгнал ее из дома и может включить газовые приборы. Прибывшие полицейские попытались через закрытую дверь поговорить с "хулиганом". Но успокоить его не удалось. Тогда были вызваны сотрудники поисково-спасательного отряда, чтобы взломать дверь. Как только они начали вскрывать дверь, раздался взрыв, разметавший всех находившиеся с ней рядом. В квартире начался пожар и задымление.

В результате взрыва разрушилась стена с соседней квартирой. В окнах нескольких этажей были выбиты стекла. Из дома ночью эвакуировали 48 человек. Людям было предложено переночевать в гостиннице "Ковров", но все предпочли разместиться у родных и знакомых.

Сейчас специалисты оценивают состояние дома, а также работы, которые необходимо будет здесь сделать. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона, всем 48 жителям дома будет оказана необходимая помощь.

- Расследование уголовного дела во взаимодействии с органами МВД, МЧС и профильными службами продолжается. В ходе расследования, исходя из установления всех обстоятельств, квалификация случившегося может быть скорректирована, - подчеркнули в следственном отделе Кирова.

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