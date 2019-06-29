Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке Коврова

Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате хлопка газа в одной из пятиэтажек города Ковров (Владимирская область). Информация о пожаре в доме 1/2 по улице Зои Космодемьянской поступила в экстренные службы в 00.08 субботы. На место происшествия прибыли 46 огнеборцев и 15 единиц техники.

В квартире в момент хлопка газа находилась семья - взрослый мужчина и его родители. Погиб глава семьи. Его супруга и сын получили серьезные травмы. Их с ожогами более 50% тела на вертолете санитарной авиации доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. С тяжелыми травмами также госпитализирована пожилая женщина, проживающая на первом этаже по соседству с местом инцидента.

Следователи назвали предварительную причину случившегося - неправильное использование газовых сетей.

"Всего пострадали шесть квартир. Мы обследуем здание специальным комплексом. Но предварительно можно сказать, что опасности разрушения дома нет", - рассказал ТАСС глава города Анатолий Зотов.