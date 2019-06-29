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29.06.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности взрыва газа в квартире под Владимиром

Текст: Елена Шулепова
Следователи Владимирского управления СК России назвали предварительную причину взрыва газа в квартире в городе Ковров. По уточненным данным, в результате ЧП пострадали десять человек, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

По результатам осмотра места происшествия следователями и криминалистами СКР совместно со специалистами МЧС и МВД основной версией случившегося названы неадекватные действия психически нездорового сына хозяина квартиры. Молодой человек накануне выписался из специализированной клиники, а ближе к полуночи устроил утечку газа. В результате произошел хлопок газа.

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- В ходе осмотра кухни в квартире, где произошел пожар, в месте подводки обнаружены вырванные соединительные шланги из плиты и водонагревательной колонки. В результате образовалось скопление паров в помещении, и произошел хлопок, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следователи также установили последовательность событий. Незадолго до взрыва сын выставил мать из дома. Таким образом, в квартире он оставался наедине с отцом.

В результате взрыва глава семьи погиб на месте, сын получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации. Мать получила термические ожоги, когда пыталась потушить пожар. Сейчас она в больнице, угрозы жизни нет.

Травмы также получили двое сотрудников поисково-спасательного отряда, взломавшие дверь в квартиру. Кроме того, пострадали четверо сотрудников полиции, прибывшие на место по вызову. Все госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным следствия, полученные травмы не опасны для жизни.

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Тяжелые травмы получила соседка из квартиры второго подъезда на первом этаже. По данным следствия, она пострадала от взрывной волны. В настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Напомним, взрыв газа, вызвавший пожар, произошел в пятиэтажном доме по улице Зои Космодемьянской города Коврова в 00.08 в одной из квартир третьего подъезда. В настоящее время следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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