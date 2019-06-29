Стали известны подробности взрыва газа в квартире под Владимиром

По результатам осмотра места происшествия следователями и криминалистами СКР совместно со специалистами МЧС и МВД основной версией случившегося названы неадекватные действия психически нездорового сына хозяина квартиры. Молодой человек накануне выписался из специализированной клиники, а ближе к полуночи устроил утечку газа. В результате произошел хлопок газа.

- В ходе осмотра кухни в квартире, где произошел пожар, в месте подводки обнаружены вырванные соединительные шланги из плиты и водонагревательной колонки. В результате образовалось скопление паров в помещении, и произошел хлопок, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следователи также установили последовательность событий. Незадолго до взрыва сын выставил мать из дома. Таким образом, в квартире он оставался наедине с отцом.

В результате взрыва глава семьи погиб на месте, сын получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации. Мать получила термические ожоги, когда пыталась потушить пожар. Сейчас она в больнице, угрозы жизни нет.

Травмы также получили двое сотрудников поисково-спасательного отряда, взломавшие дверь в квартиру. Кроме того, пострадали четверо сотрудников полиции, прибывшие на место по вызову. Все госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным следствия, полученные травмы не опасны для жизни.

Тяжелые травмы получила соседка из квартиры второго подъезда на первом этаже. По данным следствия, она пострадала от взрывной волны. В настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Напомним, взрыв газа, вызвавший пожар, произошел в пятиэтажном доме по улице Зои Космодемьянской города Коврова в 00.08 в одной из квартир третьего подъезда. В настоящее время следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела.