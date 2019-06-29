В Москве на Курском вокзале убили мужчину

На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Трагедия произошла минувшей ночью на площади перед входом в здание вокзала. Свидетели увидели, как двое мужчин разговаривали на повышенных тонах. Один из них выхватил нож и несколько раз ударил оппонента. Потерпевший скончался на месте.

Очевидцы не дали убежать 39-летнему злоумышленнику. Полицейские задержали его. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, подозреваемому скоро изберут меру пресечения.