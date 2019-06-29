Начальника отдела хабаровского Водоканала арестовали за взятки

В отношении 56-летнего начальника отдела хабаровского МУП "Водоканал" возбуждено уголовное дело о получении взятки. Решением суда он помещен под домашний арест.

"Подозреваемый получил взятки от трех граждан в сумме более 60 тысяч рублей за ускорение процедуры согласования подключения жилых домов и административных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения", - сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

К слову, изначально все трое взяткодателей тоже стали фигурантами уголовного дела. Но так как они добровольно сообщили правоохранителям о преступлении, раскаялись и активно помогали расследованию, уголовное преследование в их отношении прекращено.

Напомним, это не первый скандал, связанный с городским "Водоканалом". В январе 2019 года суд приговорил заместителя директора предприятия к четырем годам колонии-поселения. Он признан виновным в коммерческом подкупе, растрате и легализации денег, приобретенных преступным путем.