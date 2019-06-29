В Оренбуржье на тушение пожара вылетел самолет Ил-76 Минобороны

Для ликвидации крупного природного пожара у города Новотроицк Оренбургской области, который угрожает нескольким селам, вылетел самолет Ил-76 Минобороны РФ. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

За помощью к военнослужащим обратились спасатели. Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации вылетел для тушения с военного аэродрома под Оренбургом.

В ГУ МЧС России по региону развернули межведомственный оперативный штаб. Как сообщается на сайте правительства Оренбургской области, огонь быстро распространяется, есть угроза селам Хабарное и Пригорное. Уже эвакуированы ребята из детского оздоровительного лагеря "Чайка". Также готовят к эвакуации жителей крупного села Хабарное. На месте дежурят медики.

Напомним, пожар под Новотроицком начался сегодня в 10 утра, перекинувшись с территории Республики Казахстан. Ситуацию усугубляет сильный ветер и высокая температура воздуха в Оренбуржье.