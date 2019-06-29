В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске

В Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок в инвалидной коляске.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это случилось сегодня, 29 июня около 12.50, возле дома по адресу проспект Обуховской обороны, 195 (Невский район). Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет. Ребенка сопровождала мама.

В результате мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель же с места происшествия скрылся, его личность пока не установлена.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают личность водителя, сбившего ребенка, и проводят розыскные мероприятия.