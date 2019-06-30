Лукашенко встретился с президентом Международного олимпийского комитета

Дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с Международным олимпийским комитетом стали предметом обсуждения 30 июня на встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом МОК Томасом Бахом, информирует пресс-служба главы государства.

Планируется, что 65-летний руководитель МОК вечером будет присутствовать на церемонии закрытия II Европейских игр, которая состоится сегодня в белорусской столице.

Томас Бах на встрече с Александром Лукашенко рассказал, что впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена и с тех пор это его первый визит в Беларусь. "У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор", - добавил он.